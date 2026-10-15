Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa após ser interceptado transportando quase R$ 250 mil em espécie. Além de confessar que recolhia valores ilícitos para uma facção, o condutor tentou subornar os policiais militares que efetuaram a abordagem para evitar a prisão.
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A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (13) na zona norte da cidade de São Paulo, na capital paulista. Os agentes iniciaram a ação após o motorista desobedecer à ordem de parada e tentar fugir com o veículo.
Durante a vistoria minuciosa, as equipes localizaram duas sacolas repletas de cédulas escondidas sob o assoalho do banco do passageiro, somando R$ 248.940, além de um compartimento secreto no painel com celulares. O suspeito admitiu que fazia o transporte do dinheiro entre a Comunidade do Agreste e o centro da cidade pelo valor de R$ 5 mil.
O caso foi encaminhado ao 13º Distrito Policial (Casa Verde). Todo o montante, os aparelhos eletrônicos e o automóvel foram apreendidos, enquanto a passageira que o acompanhava foi ouvida e alegou desconhecer a ilicitude da carga.