Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e corrupção ativa após ser interceptado transportando quase R$ 250 mil em espécie. Além de confessar que recolhia valores ilícitos para uma facção, o condutor tentou subornar os policiais militares que efetuaram a abordagem para evitar a prisão.

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A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (13) na zona norte da cidade de São Paulo, na capital paulista. Os agentes iniciaram a ação após o motorista desobedecer à ordem de parada e tentar fugir com o veículo.