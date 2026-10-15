O STF (Supremo Tribunal Federal) negou o recurso do ex-prefeito de Taubaté José Saud (PP) e manteve a decisão que determinou a quebra dos sigilos fiscal, bancário e de dados - o que inclui e-mails e trocas de mensagens - dele, do ex-secretário de Saúde Mario Celso Peloggia, do ex-secretário adjunto de Saúde Fabricio Grasnele Galvão Velasco, do ex-diretor de Saúde Fabio Henrique da Cruz, e de duas OSs (Organizações Sociais) contratadas pelo município na gestão passada, o Iesp (antigo Instituto Esperança, atual Instituto de Excelência em Saúde Pública) e o INCS (Instituto Nacional de Ciências da Saúde).

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O recurso foi rejeitado em decisão monocrática (individual) do ministro André Mendonça, relator do processo no STF. Na apelação, a defesa de Saud afirmava que a quebra dos sigilos havia sido determinada sem fundamento devido e que não haveria indícios de ato de improbidade administrativa. Ao negar a apelação, o relator afirmou que "não cabe recurso extraordinário contra decisão pela qual se defere ou indefere liminar e antecipação de tutela", pois "tais pronunciamentos podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não se configuram decisão de última ou única instância".