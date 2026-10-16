A cena gastronômica de São José dos Campos tem muito o que celebrar. O Cajá Bar e Restaurante acaba de conquistar mais um importante reconhecimento do prestigiado Guia Garfo de Ouro, premiação de âmbito nacional voltada a destacar a excelência em bares e restaurantes brasileiros. Desta vez, o holofote recai sobre a nossa tradicional feijoada, assinada com maestria pela chef Amanda Fonseca.
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O estabelecimento, localizado no município joseense, já havia brilhado no mês de maio ao receber a mesma certificação pelo seu aclamado baião de dois. Com a nova premiação, o restaurante consolida uma trajetória de consistência e respeito aos grandes clássicos da culinária nacional.
O que torna esse reconhecimento ainda mais especial é o rigor do processo. A avaliação do Guia Garfo de Ouro — criado em 2013 — é totalmente anônima. Os consultores visitam as casas como clientes comuns, realizam o pedido, consomem e quitam a conta sem qualquer aviso prévio. O método mensura a experiência real do consumidor, avaliando quesitos vitais como temperatura, ponto de cozimento, harmonia de sabores, apresentação e a qualidade primária dos ingredientes.
Para o empresário Victor Milward, à frente do negócio, a conquista reflete o empenho coletivo da equipe. “Receber o Garfo de Ouro pela segunda vez consecutiva é motivo de muito orgulho para toda a nossa equipe. É uma conquista construída por muitas mãos e que nos motiva a continuar trabalhando com dedicação”, destaca Vitor. É a prova de que o cuidado com o fogão e com a hospitalidade gera frutos que o público reconhece no prato.
Cajá Bar e Restaurante
Av. Andrômeda, 2200 - Jardim Satélite, São José dos Campos
Reservas: (13) 99204-5871
Funcionamento: Segunda a sexta 17h às 00h
Sábado e domingo 12h às 01h