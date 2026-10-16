A cena gastronômica de São José dos Campos tem muito o que celebrar. O Cajá Bar e Restaurante acaba de conquistar mais um importante reconhecimento do prestigiado Guia Garfo de Ouro, premiação de âmbito nacional voltada a destacar a excelência em bares e restaurantes brasileiros. Desta vez, o holofote recai sobre a nossa tradicional feijoada, assinada com maestria pela chef Amanda Fonseca.

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O estabelecimento, localizado no município joseense, já havia brilhado no mês de maio ao receber a mesma certificação pelo seu aclamado baião de dois. Com a nova premiação, o restaurante consolida uma trajetória de consistência e respeito aos grandes clássicos da culinária nacional.