A Helibras oficializou sua entrada no Cluster Aeroespacial & Defesa Brasileiro, sediado no PTI (Parque de Inovação Tecnológica), em São José dos Campos. A parceria busca fortalecer a indústria nacional, ampliar oportunidades de negócios e aumentar a participação de fornecedores brasileiros na cadeia produtiva de helicópteros.
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A cerimônia de adesão foi realizada no PIT e contou com a presença do presidente da Helibras, Amaury Cardoso Bastos, além de autoridades municipais e representantes do parque tecnológico.
Com a integração ao cluster, a fabricante pretende ampliar a cooperação com empresas do setor e criar novas oportunidades para o desenvolvimento de soluções, o fornecimento de componentes e a participação de companhias nacionais em seus projetos.
Algumas empresas associadas ao grupo já integram a cadeia de suprimentos da Helibras. A expectativa é que a parceria amplie essa relação e permita que novos fornecedores brasileiros atendam às demandas da fabricante.
“A Helibras está entrando em uma nova fase e a adesão da nossa empresa ao cluster aeroespacial amplia as possibilidades de cooperação industrial e tecnológica e, sem dúvida, vai nos ajudar muito nesse novo desafio”, afirmou Bastos.
Referência aeroespacial
O Cluster Aeroespacial & Defesa Brasileiro reúne 160 empresas que atuam diretamente no setor e é considerado o maior agrupamento aeroespacial e de defesa da América Latina e do Hemisfério Sul.
A rede conecta empresas, instituições de pesquisa e centros de desenvolvimento tecnológico, formando uma cadeia produtiva que abrange desde a concepção e o projeto de aeronaves até a fabricação e a entrega. Entre as atividades estão o fornecimento de componentes e serviços para grandes fabricantes, como a Embraer.
A integração entre as companhias busca fortalecer a competitividade da indústria brasileira, estimular a inovação e ampliar a capacidade de desenvolvimento tecnológico no país.
Helicópteros entregues
Fundada há mais de 45 anos, a Helibras é líder no mercado brasileiro de helicópteros e mantém uma parceria histórica com o Estado brasileiro. Com sede em Itajubá, em Minas Gerais, a empresa já entregou mais de 850 aeronaves no país. Aproximadamente 700 continuam em operação, atendendo a atividades de segurança pública, defesa, transporte e salvamento.
A fabricante emprega mais de 500 profissionais no Brasil e conta com estruturas de manutenção e representação comercial em São Paulo, centro de treinamento no Rio de Janeiro e escritório em Brasília.
A empresa também contribui para o desenvolvimento da indústria nacional por meio da transferência de tecnologia e da formação de fornecedores brasileiros, em uma cooperação estratégica com a Airbus.
O setor brasileiro de helicópteros movimenta mais de US$ 200 milhões por ano e envolve dezenas de empresas nacionais na cadeia de suprimentos, o que reforça a importância de iniciativas voltadas à integração industrial e à ampliação da capacidade tecnológica do país.