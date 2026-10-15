A Helibras oficializou sua entrada no Cluster Aeroespacial & Defesa Brasileiro, sediado no PTI (Parque de Inovação Tecnológica), em São José dos Campos. A parceria busca fortalecer a indústria nacional, ampliar oportunidades de negócios e aumentar a participação de fornecedores brasileiros na cadeia produtiva de helicópteros.

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A cerimônia de adesão foi realizada no PIT e contou com a presença do presidente da Helibras, Amaury Cardoso Bastos, além de autoridades municipais e representantes do parque tecnológico.