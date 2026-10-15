As rodovias estaduais administradas pelo DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) registraram queda de 37% nos sinistros de trânsito durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida.
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Entre os dias 9 e 12 de outubro, foram contabilizadas 32 ocorrências, contra 54 no mesmo período de 2025. Pelo segundo ano consecutivo, não houve registro de sinistros com vítimas fatais.
O balanço da Operação Feriado de Nossa Senhora Aparecida também aponta redução nas ocorrências sem vítimas, que passaram de 34 para 15, uma queda de 56%. Já os sinistros com pessoas feridas diminuíram 15%, de 20 para 17 casos.
Durante os quatro dias de operação, o volume de tráfego nas rodovias sob responsabilidade do DER-SP passou de 18 milhões de veículos.
Segundo o departamento, as equipes operacionais foram reforçadas para atender ao aumento do movimento, organizar a circulação e prestar assistência aos motoristas. As ações foram coordenadas pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.
“As estatísticas favoráveis indicam que estamos no rumo certo, apostando na melhoria da infraestrutura viária e em medidas pontuais que reforçam a sinalização e o apoio aos motoristas”, afirmou Sergio Codello, presidente do DER-SP.
Fiscalização e organização
Para melhorar a fluidez nas rodovias durante o feriado, o DER-SP adotou medidas operacionais em trechos com maior concentração de veículos e pontos de retenção.
Entre as ações estiveram a liberação do acostamento nos horários de pico, a implantação de faixas reversíveis e o deslocamento de eixo em locais críticos. Também foram realizadas operações Pare e Siga em trechos com circulação em meia pista, além do controle de acesso em pontos de entrada.
O monitoramento do tráfego em tempo real, com o uso de câmeras e sensores, também integrou a operação. Equipes de atendimento e apoio mecânico ficaram disponíveis para auxiliar os usuários e responder às ocorrências nas estradas.
A redução no número de sinistros e a ausência de mortes pelo segundo ano consecutivo foram os principais resultados destacados pelo departamento no balanço do feriado.