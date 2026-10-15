As rodovias estaduais administradas pelo DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) registraram queda de 37% nos sinistros de trânsito durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

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Entre os dias 9 e 12 de outubro, foram contabilizadas 32 ocorrências, contra 54 no mesmo período de 2025. Pelo segundo ano consecutivo, não houve registro de sinistros com vítimas fatais.