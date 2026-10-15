A MRV lança nesta quinta-feira (15) o Campo dos Pampas, novo empreendimento imobiliário em São José dos Campos. O residencial terá apartamentos de dois dormitórios, com áreas privativas entre 35,27 m² e 49,46 m², distribuídos em três torres com elevadores.
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O projeto amplia a presença da construtora no mercado imobiliário da cidade, considerada um dos principais polos econômicos do Vale do Paraíba. O condomínio contará com vagas para automóveis, bicicletas e visitantes, além de espaços destinados a serviços de entrega e carga e descarga.
A estrutura foi planejada para oferecer opções de lazer, convivência e descanso aos moradores. Entre os espaços previstos estão praça de convivência, praça pet, gazebo, espaço zen, redário, miniquadra, playground, play baby, salão de festas e churrasqueira.
O empreendimento também terá uma praça de boas-vindas, ampliando as áreas comuns do condomínio. A proposta é reunir diferentes opções de lazer e bem-estar sem que os moradores precisem sair de casa.
MRV amplia atuação em São José
Presente em São José dos Campos há 30 anos, a MRV afirma que acompanhou diferentes etapas do crescimento urbano do município e desenvolveu empreendimentos em diversas regiões da cidade.
Segundo a empresa, um em cada 124 moradores de São José dos Campos vive em imóveis construídos pela companhia.
“Nossa presença em São José dos Campos nos permitiu acompanhar de perto a evolução da cidade e compreender as mudanças no perfil dos moradores ao longo dos anos. Essa experiência orienta o desenvolvimento de empreendimentos cada vez mais conectados à realidade do município e às expectativas de quem vive aqui”, afirma Igor Carvalho, gestor comercial da MRV no Vale do Paraíba.
O lançamento do Campo dos Pampas faz parte da estratégia da construtora de ampliar seu portfólio na cidade, acompanhando a demanda por imóveis residenciais em uma região marcada pela atividade econômica e pelo desenvolvimento urbano.
“Há 30 anos fazemos parte da história de São José dos Campos e seguimos investindo na cidade porque reconhecemos seu potencial de desenvolvimento. O Campo dos Pampas reforça esse compromisso ao ampliar nosso portfólio no município com um empreendimento que reúne infraestrutura, conveniência e espaços voltados ao bem-estar dos futuros moradores”, diz Carvalho.
A MRV integra o grupo MRV&CO, que atua no setor imobiliário brasileiro.