A MRV lança nesta quinta-feira (15) o Campo dos Pampas, novo empreendimento imobiliário em São José dos Campos. O residencial terá apartamentos de dois dormitórios, com áreas privativas entre 35,27 m² e 49,46 m², distribuídos em três torres com elevadores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O projeto amplia a presença da construtora no mercado imobiliário da cidade, considerada um dos principais polos econômicos do Vale do Paraíba. O condomínio contará com vagas para automóveis, bicicletas e visitantes, além de espaços destinados a serviços de entrega e carga e descarga.