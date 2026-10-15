Uma autônoma de 23 anos e seu filho de 5 anos foram vítimas de agressão na noite dessa quarta-feira (14), no bairro Jardim Luiza, em Jacareí. O agressor, um homem de 30 anos que já possuía dois mandados de prisão em aberto, foi preso em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) após agredir a companheira com coronhadas na cabeça e ferir a criança.

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De acordo com o boletim de ocorrência registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Jacareí, o crime aconteceu por volta das 21h44 na rua Iracema. A mulher relatou que mantinha um relacionamento de cerca de sete meses com o acusado e decidiu se separar, comprando uma passagem para retornar a Salvador, na Bahia.