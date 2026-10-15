Uma autônoma de 23 anos e seu filho de 5 anos foram vítimas de agressão na noite dessa quarta-feira (14), no bairro Jardim Luiza, em Jacareí. O agressor, um homem de 30 anos que já possuía dois mandados de prisão em aberto, foi preso em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) após agredir a companheira com coronhadas na cabeça e ferir a criança.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Jacareí, o crime aconteceu por volta das 21h44 na rua Iracema. A mulher relatou que mantinha um relacionamento de cerca de sete meses com o acusado e decidiu se separar, comprando uma passagem para retornar a Salvador, na Bahia.
Inconformado com a decisão de término, o homem trancou a residência para impedir a saída da mulher. Ao tentar fugir utilizando uma chave reserva, a vítima foi empurrada e passou a ser agredida com socos e coronhadas de revólver, mesmo estando com o filho no colo. Durante o ataque, a criança também foi atingida nas costas.
A mulher conseguiu escapar e pedir socorro após o agressor cair no chão. Acionada para prestar apoio, a Guarda Civil Municipal precisou arrombar a porta da casa, onde encontrou o suspeito trancado no banheiro.
No local, os agentes apreenderam um revólver calibre .22 com numeração suprimida e uma munição travada no tambor. O homem confessou ter usado a arma para desferir as coronhadas.
Todas as vítimas passaram por atendimento médico. A mulher sofreu ferimentos contundentes pelo corpo e edema na cabeça. O menino teve uma lesão na região dorsal. Ambos receberam atendimento na UPA e foram liberados.
Na delegacia, a autoridade policial confirmou que o homem estava procurado pela Justiça por duas ordens judiciais expedidas anteriormente. Ele foi preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal, ameaça e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo representada a conversão para prisão preventiva e a concessão de medidas protetivas de urgência para a vítima.