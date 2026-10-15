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TEATRO

Espetáculo 'Malandragens nas Vielas de Tenonderã' estreia em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Espetáculo 'Malandragens nas Vielas de Tenonderã' estreia em SJC
Espetáculo 'Malandragens nas Vielas de Tenonderã' estreia em SJC

O universo dramático e cultural do projeto "Malandragens nas Vielas de Tenonderã" será revelado ao público em formato de release neste sábado (17), a partir das 20h30. A apresentação funciona como uma amostra da montagem final do espetáculo, permitindo ao público o contato inicial com fragmentos de dramaturgia, músicas, personagens e imagens que compõem a obra.

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O evento cultural ocorre na sede do projeto Bola de Meia, situado na Rua Porto Príncipe, número 40, no bairro Jardim São Dimas, no município de São José dos Campos. A proposta é oferecer uma primeira imersão pelos conflitos, memórias e dinâmicas retratadas pela narrativa.

Os ingressos para a apresentação são limitados e podem ser adquiridos antecipadamente por meio da plataforma Sympla. A iniciativa artística conta com financiamento público do Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos, por meio da Prefeitura Municipal e da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

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