O universo dramático e cultural do projeto "Malandragens nas Vielas de Tenonderã" será revelado ao público em formato de release neste sábado (17), a partir das 20h30. A apresentação funciona como uma amostra da montagem final do espetáculo, permitindo ao público o contato inicial com fragmentos de dramaturgia, músicas, personagens e imagens que compõem a obra.

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O evento cultural ocorre na sede do projeto Bola de Meia, situado na Rua Porto Príncipe, número 40, no bairro Jardim São Dimas, no município de São José dos Campos. A proposta é oferecer uma primeira imersão pelos conflitos, memórias e dinâmicas retratadas pela narrativa.