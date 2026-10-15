O São José Basketball anunciou oficialmente a contratação do ala/pivô Murilo, de 24 anos, como novo reforço para a disputa do NBB Caixa 2026/27. O atleta, que mede 2,11 metros de altura, foi formado nas categorias de base do Paulistano e teve passagem recente pelo Rio Claro, onde se destacou pela consistência defensiva com médias de 5,1 pontos e 0,9 tocos por jogo.

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A apresentação e o anúncio oficial do novo reforço ocorreram nesta quinta-feira (15), em São José dos Campos. O jogador chega embalado por uma boa campanha no Campeonato Paulista pelo Pinheiros, onde teve médias de 9,3 pontos e 5,2 rebotes, chegando inclusive a ser o cestinha da equipe justamente em um confronto contra o time joseense, anotando 18 pontos na ocasião.