O São José Basketball anunciou oficialmente a contratação do ala/pivô Murilo, de 24 anos, como novo reforço para a disputa do NBB Caixa 2026/27. O atleta, que mede 2,11 metros de altura, foi formado nas categorias de base do Paulistano e teve passagem recente pelo Rio Claro, onde se destacou pela consistência defensiva com médias de 5,1 pontos e 0,9 tocos por jogo.
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A apresentação e o anúncio oficial do novo reforço ocorreram nesta quinta-feira (15), em São José dos Campos. O jogador chega embalado por uma boa campanha no Campeonato Paulista pelo Pinheiros, onde teve médias de 9,3 pontos e 5,2 rebotes, chegando inclusive a ser o cestinha da equipe justamente em um confronto contra o time joseense, anotando 18 pontos na ocasião.
Filho do histórico ex-atleta Alírio, Murilo ressaltou a estrutura da equipe e o espaço que terá para se desenvolver. "Estou chegando para ajudar o time. Vi que aqui eu teria espaço e estrutura para desenvolver o meu jogo, ajudar os jovens, que vêm de uma grande conquista na LDB, e ajudar da forma que for preciso", destacou o ala/pivô, reforçando que pretende focar em arremessos de fora, proteção de garrafão e defesa.
O novo reforço já integra o elenco para o início dos desafios nacionais. O São José Basketball estreia no NBB Caixa na próxima segunda-feira (19), enfrentando fora de casa o atual pentacampeão Sesi Franca, às 19h30, no ginásio do Pedrocão, em Franca (SP). Na atual temporada, o clube joseense busca manter o alto nível após faturar o título da Liga de Desenvolvimento (LDB) e alcançar as quartas de final do Campeonato Paulista.