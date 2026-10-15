O Verão Show 2027 anunciou a programação de shows que vai movimentar São Sebastião, no Litoral Norte, durante o mês de janeiro. O festival terá oito apresentações entre os dias 8 e 30, com nomes como Alok, Gusttavo Lima, João Gomes, Natanzinho Lima e Sorriso Maroto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A abertura será em 8 de janeiro, uma sexta-feira, com o DJ Alok. No sábado (9), o palco recebe Natanzinho Lima. Na semana seguinte, João Gomes se apresenta na sexta-feira (15), enquanto Zezé sobe ao palco no sábado (16).