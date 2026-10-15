O Verão Show 2027 anunciou a programação de shows que vai movimentar São Sebastião, no Litoral Norte, durante o mês de janeiro. O festival terá oito apresentações entre os dias 8 e 30, com nomes como Alok, Gusttavo Lima, João Gomes, Natanzinho Lima e Sorriso Maroto.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A abertura será em 8 de janeiro, uma sexta-feira, com o DJ Alok. No sábado (9), o palco recebe Natanzinho Lima. Na semana seguinte, João Gomes se apresenta na sexta-feira (15), enquanto Zezé sobe ao palco no sábado (16).
A programação segue nos dias 22 e 23 de janeiro, com shows de Veigh e Pablo, respectivamente. Na reta final do festival, Sorriso Maroto se apresenta no dia 29, e Gusttavo Lima encerra a série de shows em 30 de janeiro.
A organização prevê opções para diferentes públicos. A entrada na pista será gratuita, enquanto os ingressos para as áreas VIP e os camarotes podem ser adquiridos pelo site oficial do evento, veraoshow.com.br.
Além de reunir artistas de diferentes gêneros musicais, o Verão Show deve atrair moradores e turistas durante a alta temporada, período de maior movimento nas praias do Litoral Norte. A expectativa é de que o festival também impulsione o comércio e os serviços de São Sebastião.
Confira a programação do Verão Show 2027
8 de janeiro (sexta-feira): Alok
9 de janeiro (sábado): Natanzinho Lima
15 de janeiro (sexta-feira): João Gomes
16 de janeiro (sábado): Zezé
22 de janeiro (sexta-feira): Veigh
23 de janeiro (sábado): Pablo
29 de janeiro (sexta-feira): Sorriso Maroto
30 de janeiro (sábado): Gusttavo Lima