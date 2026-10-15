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TEMPORAL

Chuva causa alagamentos e deslizamento em Campos do Jordão

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Defesa Civil
Rua alagada em Campos do Jordão
Rua alagada em Campos do Jordão

Uma chuva forte provocou alagamentos em ruas de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, no final da tarde de quarta-feira (14). O temporal começou por volta das 18h30 e durou cerca de 30 minutos. O volume de água superou em mais de cinco vezes a quantidade prevista pela meteorologia, segundo a Defesa Civil.

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Na região de Vila Abernéssia, a avenida Dr. Januário Miráglia registrou pontos de alagamento nas proximidades dos Correios e da Parada Viola do Bondinho. A água cobriu parte do asfalto, mas escoou rapidamente, sem necessidade de interdição da via.

A avenida Frei Orestes Girardi, na região do bairro Britador, também foi atingida. Apesar dos transtornos, não houve registro de vítimas ou pessoas desalojadas.

Na madrugada desta quinta-feira (15), um deslizamento de terra atingiu o quintal de uma residência na rua Armando Rodrigues da Costa, na Vila Sodipe. Segundo a Defesa Civil, não houve risco para os moradores.

Chuva surpreendeu a Defesa Civil

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, José Carlos Antunes, a previsão indicava aproximadamente 6 milímetros de chuva. No entanto, os pluviômetros registraram 32 milímetros durante o temporal.

“A chuva foi intensa em um curto intervalo de tempo e os modelos não indicavam essa precipitação”, explicou Antunes.

O coordenador ressaltou que, embora Campos do Jordão conte com sistemas de alerta, fenômenos meteorológicos que se formam rapidamente são difíceis de detectar com antecedência. A situação exige atenção das equipes responsáveis pelo monitoramento e pela prevenção de riscos.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão para acompanhar as condições climáticas e atender possíveis ocorrências.

Previsão indica mais chuva

Para esta quinta-feira (15), a previsão é de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde e à noite.

A Defesa Civil orienta moradores e turistas a acompanhar os comunicados oficiais enviados por SMS e evitar locais sujeitos a alagamentos. Em caso de chuva intensa, a recomendação é procurar abrigo seguro e nunca atravessar ruas ou avenidas inundadas.

O prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo, conhecido como Caê, informou que a prefeitura realiza a limpeza da região do Britador após os transtornos provocados pela chuva.

Segundo ele, há um projeto em andamento para o desassoreamento do rio que corta a cidade, com o objetivo de reduzir os impactos das chuvas.

O prefeito também pediu a colaboração dos moradores para evitar o descarte irregular de resíduos. De acordo com Caê, as equipes encontraram objetos como capacete, colchão e televisão em meio à lama.

A retirada de lixo e entulho de rios e áreas de drenagem é uma medida importante para evitar obstruções e contribuir para o escoamento da água durante períodos de chuva intensa.

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