Uma chuva forte provocou alagamentos em ruas de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, no final da tarde de quarta-feira (14). O temporal começou por volta das 18h30 e durou cerca de 30 minutos. O volume de água superou em mais de cinco vezes a quantidade prevista pela meteorologia, segundo a Defesa Civil.
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Na região de Vila Abernéssia, a avenida Dr. Januário Miráglia registrou pontos de alagamento nas proximidades dos Correios e da Parada Viola do Bondinho. A água cobriu parte do asfalto, mas escoou rapidamente, sem necessidade de interdição da via.
A avenida Frei Orestes Girardi, na região do bairro Britador, também foi atingida. Apesar dos transtornos, não houve registro de vítimas ou pessoas desalojadas.
Na madrugada desta quinta-feira (15), um deslizamento de terra atingiu o quintal de uma residência na rua Armando Rodrigues da Costa, na Vila Sodipe. Segundo a Defesa Civil, não houve risco para os moradores.
Chuva surpreendeu a Defesa Civil
De acordo com o coordenador da Defesa Civil, José Carlos Antunes, a previsão indicava aproximadamente 6 milímetros de chuva. No entanto, os pluviômetros registraram 32 milímetros durante o temporal.
“A chuva foi intensa em um curto intervalo de tempo e os modelos não indicavam essa precipitação”, explicou Antunes.
O coordenador ressaltou que, embora Campos do Jordão conte com sistemas de alerta, fenômenos meteorológicos que se formam rapidamente são difíceis de detectar com antecedência. A situação exige atenção das equipes responsáveis pelo monitoramento e pela prevenção de riscos.
As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão para acompanhar as condições climáticas e atender possíveis ocorrências.
Previsão indica mais chuva
Para esta quinta-feira (15), a previsão é de sol entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva no final da tarde e à noite.
A Defesa Civil orienta moradores e turistas a acompanhar os comunicados oficiais enviados por SMS e evitar locais sujeitos a alagamentos. Em caso de chuva intensa, a recomendação é procurar abrigo seguro e nunca atravessar ruas ou avenidas inundadas.
O prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo, conhecido como Caê, informou que a prefeitura realiza a limpeza da região do Britador após os transtornos provocados pela chuva.
Segundo ele, há um projeto em andamento para o desassoreamento do rio que corta a cidade, com o objetivo de reduzir os impactos das chuvas.
O prefeito também pediu a colaboração dos moradores para evitar o descarte irregular de resíduos. De acordo com Caê, as equipes encontraram objetos como capacete, colchão e televisão em meio à lama.
A retirada de lixo e entulho de rios e áreas de drenagem é uma medida importante para evitar obstruções e contribuir para o escoamento da água durante períodos de chuva intensa.