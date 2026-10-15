Uma chuva forte provocou alagamentos em ruas de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, no final da tarde de quarta-feira (14). O temporal começou por volta das 18h30 e durou cerca de 30 minutos. O volume de água superou em mais de cinco vezes a quantidade prevista pela meteorologia, segundo a Defesa Civil.

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Na região de Vila Abernéssia, a avenida Dr. Januário Miráglia registrou pontos de alagamento nas proximidades dos Correios e da Parada Viola do Bondinho. A água cobriu parte do asfalto, mas escoou rapidamente, sem necessidade de interdição da via.