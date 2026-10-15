Uma carreta tombou na Rodovia dos Tamoios (SP-099), no km 65, em Paraibuna, na tarde de quarta-feira (14), e deixou uma pessoa com ferimentos moderados. O acidente provocou interdições temporárias na pista e exigiu uma operação para destombar e remover o veículo, além da limpeza de resíduos e óleo diesel derramados na via.

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Segundo informações da concessionária Tamoios, o caminhão trafegava no sentido norte quando o motorista perdeu o controle da direção, por motivos ainda a serem esclarecidos, e tombou na faixa 2. No momento do acidente, havia trechos com garoa na rodovia.