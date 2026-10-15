Uma carreta tombou na Rodovia dos Tamoios (SP-099), no km 65, em Paraibuna, na tarde de quarta-feira (14), e deixou uma pessoa com ferimentos moderados. O acidente provocou interdições temporárias na pista e exigiu uma operação para destombar e remover o veículo, além da limpeza de resíduos e óleo diesel derramados na via.
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Segundo informações da concessionária Tamoios, o caminhão trafegava no sentido norte quando o motorista perdeu o controle da direção, por motivos ainda a serem esclarecidos, e tombou na faixa 2. No momento do acidente, havia trechos com garoa na rodovia.
A ocorrência foi registrada às 16h11. Durante o atendimento, equipes realizaram bloqueios totais temporários para movimentar a carga e tentar destombar a carreta. Em uma das intervenções, às 19h03, a pista foi totalmente interditada para o início dos trabalhos. Como a primeira tentativa não teve sucesso, a faixa 1 foi liberada às 19h18 para a passagem do trânsito local.
O destombamento foi concluído às 20h34, e o guincho pesado iniciou a remoção do veículo às 21h13. A carreta, da marca Mercedes-Benz, transportava cavacos de madeira, que também ficaram espalhados na ocorrência.
Durante o atendimento, foi identificado vazamento de óleo diesel, o que exigiu a atuação de uma equipe especializada na limpeza da área. Os trabalhos na pista foram concluídos às 23h38.
A faixa 2 foi liberada às 23h45, mas o acostamento permaneceu sinalizado devido à presença de resíduos. A concessionária informou que a limpeza complementar do local seria realizada durante o período diurno desta quinta-feira (15).
O trecho chegou a registrar congestionamento em uma extensão de aproximadamente 100 metros. As circunstâncias que provocaram o tombamento não foram detalhadas.