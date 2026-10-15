Um homem de 28 anos foi encontrado morto na madrugada dessa quarta-feira (14), no quilômetro 11 da rodovia Major Gabriel Ortiz Monteiro (SP-121), no trecho pertencente ao município de Redenção da Serra, no Vale do Paraíba.
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A vítima foi identificada como José William Ferreira dos Santos. A suspeita principal da Polícia Civil é de que ele tenha sido vítima de atropelamento e que o condutor do veículo tenha fugido sem prestar socorro.
De acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência, policiais militares rodoviários do 6º Batalhão foram acionados por volta das 4h39 para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na rodovia. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que a vítima já estava sem vida.
Durante a realização dos trabalhos preliminares, a equipe policial identificou marcas de frenagem na pista de rolamento. As lesões observadas no corpo de José William estavam concentradas na região das costas, o que reforça a hipótese de que ele tenha sofrido um impacto por trás, dinâmica típica de um atropelamento.
O trecho em que o corpo foi localizado é uma curva acentuada e não possui acostamento. Diante dessas características da via, a polícia trabalha com a possibilidade de que o pedestre estivesse caminhando muito próximo ou sobre a faixa de rolamento no momento do impacto.
Devido ao horário do acidente, não foram encontradas testemunhas presenciais no local.
A Polícia Civil acionou os peritos do Instituto de Criminalística para a perícia técnica e informou que vai buscar imagens de câmeras de monitoramento de concessionárias, da prefeitura ou de propriedades particulares ao longo da rodovia para identificar os veículos que trafegaram pelo trecho naquele horário.
O caso foi registrado como morte suspeita, encontro de cadáver e homicídio culposo na direção de veículo automotor. As investigações prosseguem sob o comando do delegado titular responsável pela região para esclarecer as circunstâncias do acidente e localizar o condutor do veículo envolvido.