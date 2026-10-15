Um homem de 28 anos foi encontrado morto na madrugada dessa quarta-feira (14), no quilômetro 11 da rodovia Major Gabriel Ortiz Monteiro (SP-121), no trecho pertencente ao município de Redenção da Serra, no Vale do Paraíba.

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A vítima foi identificada como José William Ferreira dos Santos. A suspeita principal da Polícia Civil é de que ele tenha sido vítima de atropelamento e que o condutor do veículo tenha fugido sem prestar socorro.