Um sargento reformado da Polícia Militar é suspeito de assassinar a ex-companheira a tiros e, em seguida, disparar contra si mesmo. A mulher, de 49 anos, não resistiu aos ferimentos, enquanto o militar foi socorrido em estado grave, mas morreu logo após dar entrada em uma unidade hospitalar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime foi registrado na quarta-feira (14), em um apartamento situado na Rua José Rodrigues dos Santos, no bairro Sagrada Família, no município de Lajinha, na Zona da Mata mineira.