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FEMINICÍDIO

Sargento reformado mata ex-companheira a tiros

Por Da Redação | Lajinha (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
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Sargento reformado mata ex-companheira a tiros
Sargento reformado mata ex-companheira a tiros

Um sargento reformado da Polícia Militar é suspeito de assassinar a ex-companheira a tiros e, em seguida, disparar contra si mesmo. A mulher, de 49 anos, não resistiu aos ferimentos, enquanto o militar foi socorrido em estado grave, mas morreu logo após dar entrada em uma unidade hospitalar.

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O crime foi registrado na quarta-feira (14), em um apartamento situado na Rua José Rodrigues dos Santos, no bairro Sagrada Família, no município de Lajinha, na Zona da Mata mineira.

De acordo com o registro policial, o casal havia se separado poucos dias antes. Familiares relataram que o atirador já havia manifestado intenções violentas, embora tenha garantido anteriormente que não cometeria nenhum ato extremo. O filho do casal, que acompanhou o pai a uma consulta médica na cidade vizinha de Manhuaçu horas antes, retornou ao prédio e ouviu os disparos após uma discussão.

A perícia recolheu no local 12 estojos de munição deflagrados e uma pistola calibre 9 mm utilizada no crime. O caso agora é investigado pela Polícia Civil como crime comum, com acompanhamento institucional da corporação militar.

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