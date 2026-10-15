Uma mulher foi condenada a dois anos de reclusão em regime aberto e à proibição de possuir animais de estimação pelo mesmo período, após ser filmada arrastando um cão da raça husky siberiano pelo asfalto e suspendendo-o pela coleira. A decisão unânime foi confirmada pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

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O caso ocorreu no dia 26 de julho de 2024, por volta do meio-dia, em vias públicas da cidade de Ceilândia (DF). Imagens e vídeos registraram o momento em que a ré cometeu a agressão contra o animal, o que motivou a denúncia formal por parte do Ministério Público.