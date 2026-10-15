A delegada da Polícia Civil Maria Virgínia Grimwood Pinto foi presa nesta quinta-feira (15) sob acusação de colaborar com o líder de uma facção criminosa interestadual. As investigações apontam que a agente pública recebia vantagens financeiras indevidas e repassava informações sigilosas e de sistemas restritos para blindar as operações da organização.

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A prisão foi efetuada por policiais no Setor Hoteleiro Norte, em Brasília, capital federal. A ação faz parte da Operação Sinalagma, conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco com o apoio de forças de segurança para desarticular um esquema de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção.