A delegada da Polícia Civil Maria Virgínia Grimwood Pinto foi presa nesta quinta-feira (15) sob acusação de colaborar com o líder de uma facção criminosa interestadual. As investigações apontam que a agente pública recebia vantagens financeiras indevidas e repassava informações sigilosas e de sistemas restritos para blindar as operações da organização.
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A prisão foi efetuada por policiais no Setor Hoteleiro Norte, em Brasília, capital federal. A ação faz parte da Operação Sinalagma, conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco com o apoio de forças de segurança para desarticular um esquema de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção.
De acordo com o inquérito, que avançou após a análise de dados extraídos de celulares apreendidos, a delegada mantinha um relacionamento amoroso com o chefe do grupo, apontado como um dos principais nomes do Primeiro Comando da Capital na região de Pernambuco. Relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) revelaram transferências expressivas, incluindo um repasse de R$ 50 mil e uma movimentação financeira global superior a R$ 14 milhões na rede criminosa.
Nas redes sociais, a suspeita costumava ostentar viagens internacionais para destinos como Estados Unidos e França, além de sua rotina em restaurantes luxuosos, antes de ser localizada e detida. Ela responderá por corrupção, violação de sigilo funcional e integração com organização criminosa.