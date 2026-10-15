Uma analista financeira foi presa em flagrante na quarta-feira (14), suspeita de desviar cerca de R$ 1,9 milhão da instituição financeira onde trabalhava. A investigação aponta que o dinheiro foi transferido para uma empresa em nome da funcionária e para uma conta bancária da mãe dela.
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O caso ocorreu em uma agência bancária na Avenida Paulista, na região central de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil identificou outras três transferências não autorizadas no dia da prisão, que somaram R$ 25 mil.
A suspeita entrou no radar da direção do banco após publicar nas redes sociais imagens de um padrão de vida considerado incompatível com a renda dela. A instituição iniciou uma apuração interna e identificou movimentações financeiras irregulares.
Como funcionava o esquema
De acordo com as autoridades, a analista obteve acesso operacional para movimentar valores em maio de 2025. Antes disso, sua autorização permitia apenas consultar as contas.
A investigação aponta que ela teria aproveitado uma conta bancária usada para receber valores de operações com cartões de crédito. Como essa conta não passava por conciliação financeira, as transferências teriam ocorrido sem serem detectadas inicialmente.
Do montante investigado, aproximadamente R$ 1 milhão teria sido enviado para uma empresa registrada em nome da funcionária. Outros R$ 900 mil teriam sido transferidos para a conta bancária da mãe dela.
Funcionária foi presa durante o expediente
Após identificar as movimentações suspeitas, o banco acionou a Polícia Civil. Os agentes foram até a agência e encontraram a analista durante o expediente.
Ela foi conduzida ao 78º Distrito Policial (Jardins), onde acabou presa em flagrante por suspeita de furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança. Dois celulares foram apreendidos.
A Polícia Civil solicitou o bloqueio das contas bancárias da funcionária e da mãe dela. As investigações continuam para apurar o caso e verificar se outras pessoas participaram das operações.