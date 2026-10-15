Uma analista financeira foi presa em flagrante na quarta-feira (14), suspeita de desviar cerca de R$ 1,9 milhão da instituição financeira onde trabalhava. A investigação aponta que o dinheiro foi transferido para uma empresa em nome da funcionária e para uma conta bancária da mãe dela.

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O caso ocorreu em uma agência bancária na Avenida Paulista, na região central de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil identificou outras três transferências não autorizadas no dia da prisão, que somaram R$ 25 mil.