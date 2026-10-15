São José dos Campos registrou avanço em sua pauta de comércio exterior no setor aeroespacial. Entre janeiro e setembro de 2026, as exportações de aeronaves somaram US$ 2,20 bilhões, superando US$ 1,96 bilhão registrado no mesmo período do ano anterior. O desempenho representa um crescimento de 12,34% no volume exportado pelo município.

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A relevância da cidade no cenário global é impulsionada pela presença do complexo industrial da Embraer, a principal fabricante e exportadora de aviões do Brasil. No acumulado de 2026, São José dos Campos enviou produtos aeronáuticos para 52 países, ante 51 destinos atendidos em 2025.