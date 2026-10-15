São José dos Campos registrou avanço em sua pauta de comércio exterior no setor aeroespacial. Entre janeiro e setembro de 2026, as exportações de aeronaves somaram US$ 2,20 bilhões, superando US$ 1,96 bilhão registrado no mesmo período do ano anterior. O desempenho representa um crescimento de 12,34% no volume exportado pelo município.
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A relevância da cidade no cenário global é impulsionada pela presença do complexo industrial da Embraer, a principal fabricante e exportadora de aviões do Brasil. No acumulado de 2026, São José dos Campos enviou produtos aeronáuticos para 52 países, ante 51 destinos atendidos em 2025.
Os Estados Unidos mantêm a liderança absoluta entre os principais mercados compradores das aeronaves produzidas em solo joseense. O país norte-americano movimentou US$ 1,38 bilhão no período, alta de 18,87% em relação a 2025, o que representa isoladamente 62,96% de todo o total exportado pela cidade.
Em segundo lugar aparece o México, responsável por US$ 198,41 milhões em compras (crescimento de 63,84% e participação de 9%), seguido pelo Canadá, com US$ 132,82 milhões (queda de 16,51% e fatia de 6,02%).
Confira os 10 maiores compradores de aeronaves de São José dos Campos em 2026:
Estados Unidos: US$ 1.388.411.877 (+18,87% ante 2025) - Participação de 62,96%
México: US$ 198.415.616 (+63,84% ante 2025) - Participação de 9,00%
Canadá: US$ 132.822.987 (-16,51% ante 2025) - Participação de 6,02%
Luxemburgo: US$ 112.808.594 (não comprou em 2025) - Participação de 5,12%
Irlanda: US$ 111.947.457 (+7,67% ante 2025) - Participação de 5,08%
Bélgica: US$ 44.383.159 (+1,57% ante 2025) - Participação de 2,01%
Espanha: US$ 40.880.495 (-73,67% ante 2025) - Participação de 1,85%
Kiribati: US$ 40.210.281 (não comprou em 2025) - Participação de 1,82%
Jordânia: US$ 39.369.175 (+3,93% ante 2025) - Participação de 1,79%
Austrália: US$ 37.138.798 (+9.047,71% ante 2025) - Participação de 1,68%
Além da consolidação de parceiros tradicionais, os dados indicam novos mercados estratégicos, como Luxemburgo e Kiribati, que não registraram compras em 2025 e figuraram entre os dez maiores destinos do setor aeronáutico joseense em 2026. A Austrália também apresentou uma alta expressiva, alavancada por novos contratos de entrega no período.
São José dos Campos é responsável por 59% das exportações de aeronaves feitas pelo Brasil em 2026, de janeiro a setembro.
Nesse intervalo, o país venceu US$ 3,71 bilhões em aeronaves e suas partes neste ano, com crescimento de 22% ante 2025, que teve exportações de US$ 3,036 bilhões.
Do total exportado em 2026, São José dos Campos foi responsável pela venda de US$ 2,20 bilhões, 59,37% da totalidade.
A segunda colocada é Gavião Peixoto (SP), cidade que sedia unidade da Embraer, com US$ 860,29 milhões exportados neste ano e 23% do total do país. Botucatu (SP), também sede de unidade da Embraer, exportou US$ 104,80 milhões neste ano, 2,82% da totalidade.