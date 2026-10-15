Trinta e um tabletes de maconha foram apreendidos na madrugada desta quinta-feira (15) dentro de um ônibus oficial que realizava o transporte de pacientes. A carga ilícita estava dividida em duas malas e uma mochila localizadas no bagageiro do veículo.
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A ação foi executada conjuntamente pelo Grupo Especial de Segurança de Fronteira e pela Força Tática do 6º Comando Regional, durante patrulhamento na BR-070, na comunidade Vila Sadia, situada no município de Cáceres, a cerca de 220 quilômetros de Cuiabá.
A abordagem ocorreu por volta das 2h15, no âmbito da operação Faro e Protetor das Fronteiras. As equipes policiais agiram após receberem uma denúncia anônima indicando que um ônibus branco da Prefeitura de Pontes e Lacerda estaria sendo utilizado para o transporte de entorpecentes rumo à capital mato-grossense.
Durante a vistoria no bagageiro, os agentes encontraram o material entorpecente embalado em sacos de lixo. Passageiros e motoristas acompanharam a fiscalização como testemunhas, mas nenhum suspeito foi identificado no momento da abordagem.
O material apreendido foi encaminhado à Delegacia Especializada de Fronteira para o registro da ocorrência de tráfico de drogas. De acordo com estimativas das forças de segurança, o prejuízo gerado ao crime organizado com a perda da carga é de aproximadamente R$ 31 mil.
Com informações do CenárioMT