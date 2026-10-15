Trinta e um tabletes de maconha foram apreendidos na madrugada desta quinta-feira (15) dentro de um ônibus oficial que realizava o transporte de pacientes. A carga ilícita estava dividida em duas malas e uma mochila localizadas no bagageiro do veículo.

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A ação foi executada conjuntamente pelo Grupo Especial de Segurança de Fronteira e pela Força Tática do 6º Comando Regional, durante patrulhamento na BR-070, na comunidade Vila Sadia, situada no município de Cáceres, a cerca de 220 quilômetros de Cuiabá.