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DELIVERY DE DROGAS

Polícia apreende 4,8 kg de maconha e prende suspeito em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Dise
Droags apreendidas em São José dos Campos
Droags apreendidas em São José dos Campos

A Polícia Civil apreendeu aproximadamente 4,87 quilos de maconha e prendeu um suspeito em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (15), em São José dos Campos.

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A ação foi conduzida por equipes da 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), vinculada à Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais).

Os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nos bairros Jardim Nova Detroit, Jardim das Cerejeiras e Conjunto Residencial Galo Branco. Ao todo, dez policiais civis participaram da operação, divididos em três equipes.

Segundo a Polícia Civil, a ação foi resultado de uma investigação que identificou a comercialização de entorpecentes por meio do WhatsApp. Um dos investigados utilizaria o aplicativo para anunciar diferentes variedades de drogas, incluindo maconha, flores e derivados apresentados como produtos de qualidade diferenciada, conhecidos popularmente como drogas gourmet.

Delivery de drogas

As apurações também indicaram que a venda ocorria na modalidade delivery, com negociações realizadas antecipadamente e entregas em diferentes pontos da cidade. Imagens e vídeos dos produtos teriam sido divulgados nas conversas para apresentar as características das substâncias aos possíveis compradores.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais encontraram 35 porções de maconha já fracionadas e embaladas em um dos imóveis. Em outro endereço, foram apreendidos entorpecentes e materiais utilizados no preparo e acondicionamento das drogas.

Além da maconha, a operação resultou na apreensão de balanças de precisão, equipamentos e materiais para embalagem e dois aparelhos celulares. Um dos investigados foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para a análise dos materiais apreendidos e o esclarecimento completo dos fatos.

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