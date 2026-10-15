A Polícia Civil apreendeu aproximadamente 4,87 quilos de maconha e prendeu um suspeito em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (15), em São José dos Campos.
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A ação foi conduzida por equipes da 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), vinculada à Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais).
Os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nos bairros Jardim Nova Detroit, Jardim das Cerejeiras e Conjunto Residencial Galo Branco. Ao todo, dez policiais civis participaram da operação, divididos em três equipes.
Segundo a Polícia Civil, a ação foi resultado de uma investigação que identificou a comercialização de entorpecentes por meio do WhatsApp. Um dos investigados utilizaria o aplicativo para anunciar diferentes variedades de drogas, incluindo maconha, flores e derivados apresentados como produtos de qualidade diferenciada, conhecidos popularmente como drogas gourmet.
Delivery de drogas
As apurações também indicaram que a venda ocorria na modalidade delivery, com negociações realizadas antecipadamente e entregas em diferentes pontos da cidade. Imagens e vídeos dos produtos teriam sido divulgados nas conversas para apresentar as características das substâncias aos possíveis compradores.
Durante o cumprimento dos mandados, os policiais encontraram 35 porções de maconha já fracionadas e embaladas em um dos imóveis. Em outro endereço, foram apreendidos entorpecentes e materiais utilizados no preparo e acondicionamento das drogas.
Além da maconha, a operação resultou na apreensão de balanças de precisão, equipamentos e materiais para embalagem e dois aparelhos celulares. Um dos investigados foi preso em flagrante por tráfico de drogas.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam para a análise dos materiais apreendidos e o esclarecimento completo dos fatos.