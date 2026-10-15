A Polícia Civil apreendeu aproximadamente 4,87 quilos de maconha e prendeu um suspeito em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (15), em São José dos Campos.

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A ação foi conduzida por equipes da 2ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), vinculada à Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais).