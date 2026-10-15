A Polícia Civil realizou, na manhã desta quinta-feira (15), a Operação Mãos que Cuidam para investigar um cuidador de idosos, de 26 anos, suspeito de causar um prejuízo de aproximadamente R$ 70 mil com compras feitas usando cartões bancários de uma idosa em São José dos Campos.

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Os policiais do 1º Distrito Policial, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Rotam, cumpriram mandados de busca e apreensão em dois imóveis no Jardim Imperial, na região sul.