A Polícia Civil realizou, na manhã desta quinta-feira (15), a Operação Mãos que Cuidam para investigar um cuidador de idosos, de 26 anos, suspeito de causar um prejuízo de aproximadamente R$ 70 mil com compras feitas usando cartões bancários de uma idosa em São José dos Campos.
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Os policiais do 1º Distrito Policial, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Rotam, cumpriram mandados de busca e apreensão em dois imóveis no Jardim Imperial, na região sul.
Durante as diligências, foram apreendidos um carro, uma máquina de lavar roupa, uma televisão, um aparelho de ar-condicionado, uma air fryer e outros objetos.
Até a última atualização, não havia informação sobre prisão relacionada à operação.
A investigação começou depois que familiares da vítima identificaram compras suspeitas nos cartões bancários. Segundo a Polícia Civil, as apurações reuniram indícios de furto qualificado, o que levou o delegado responsável pelo caso a solicitar medidas cautelares à Justiça.
Os mandados foram expedidos pela Vara Regional das Garantias da 9ª Região Administrativa Judiciária de São José dos Campos.
Compras de R$ 70 mil
Durante as buscas, iniciadas às 9h, os agentes procuraram cartões bancários, celulares, computadores, documentos, notas fiscais, comprovantes de compras e outros materiais que possam ajudar a esclarecer as transações investigadas.
A Justiça também autorizou o acesso aos dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos apreendidos, dentro dos limites da decisão judicial. O objetivo é analisar movimentações financeiras, compras e registros que possam contribuir para a investigação.
O valor de R$ 70 mil é uma estimativa apurada nesta fase do inquérito e ainda precisa ser detalhado. Os investigadores pretendem identificar as transações realizadas, verificar quais compras foram autorizadas pela vítima e descobrir quem ficou com os produtos adquiridos.
Cuidador já havia sido preso
Segundo a Polícia Civil, o investigado já havia sido preso em flagrante em março deste ano, também por suspeita de furto contra uma família para a qual prestava serviços de cuidado a um idoso.
Na ocasião, a investigação envolveu o desaparecimento de joias, euros, dólares, dinheiro e cartões bancários de uma residência em São José dos Campos. De acordo com o boletim de ocorrência daquele caso, a moradora percebeu que uma caixa de joias estava vazia.
O homem foi localizado pela Polícia Militar. Na abordagem, foram apreendidos joias avaliadas em R$ 40 mil, cartões bancários e dinheiro. Parte dos bens foi devolvida à vítima.
Ainda conforme o registro policial, o cuidador admitiu ter retirado objetos da residência, mas contestou posteriormente parte dos valores atribuídos a ele. Naquele caso, a prisão em flagrante foi registrada por suspeita de furto qualificado com abuso de confiança contra pessoa idosa.
A Operação Mãos que Cuidam, no entanto, apura um caso distinto, envolvendo outra vítima e compras realizadas com cartões bancários. Os fatos investigados nos dois procedimentos não devem ser confundidos.
Investigação continua
A Polícia Civil informou que o cuidador também aparece como investigado em outros casos semelhantes, mas não divulgou detalhes sobre essas apurações.
Os objetos recolhidos nesta quinta-feira serão catalogados e confrontados com as informações fornecidas pelos familiares da idosa. Os equipamentos eletrônicos poderão passar por perícia para auxiliar na identificação das transações e de possíveis envolvidos.
O cumprimento dos mandados de busca e apreensão não representa condenação nem significa que houve prisão. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias dos fatos, enquanto o suspeito poderá apresentar sua versão no decorrer do procedimento policial.