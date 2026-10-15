Um furto de cabos de recarga para veículos elétricos foi registrado por câmeras de segurança na madrugada desta quinta-feira (15), por volta das 5h30, em uma estação localizada nas proximidades do CenterVale Shopping, na região central de São José dos Campos.
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As imagens mostram um homem agindo rapidamente e utilizando uma serra para cortar e retirar os cabos de carregamento. A ação chama a atenção para a vulnerabilidade desse tipo de equipamento e os prejuízos que crimes dessa natureza podem causar à infraestrutura de recarga de veículos elétricos.
Além do prejuízo financeiro, o furto compromete o funcionamento dos pontos de recarga, prejudica os motoristas que dependem do serviço e pode afetar a expansão da mobilidade elétrica na região.
Os cabos utilizados em estações de recarga possuem componentes de alto valor, incluindo cobre e outros materiais condutores. Dependendo do modelo e das especificações técnicas, um cabo pode custar aproximadamente R$ 10 mil por unidade.
A possibilidade de comercialização ilegal dos materiais pode ser um dos fatores que incentivam esse tipo de crime.
O episódio reforça a importância de medidas de segurança para proteger as estações de recarga, além da conscientização sobre os impactos desse tipo de crime para empresas, consumidores e para o desenvolvimento da mobilidade elétrica.