Um furto de cabos de recarga para veículos elétricos foi registrado por câmeras de segurança na madrugada desta quinta-feira (15), por volta das 5h30, em uma estação localizada nas proximidades do CenterVale Shopping, na região central de São José dos Campos.

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As imagens mostram um homem agindo rapidamente e utilizando uma serra para cortar e retirar os cabos de carregamento. A ação chama a atenção para a vulnerabilidade desse tipo de equipamento e os prejuízos que crimes dessa natureza podem causar à infraestrutura de recarga de veículos elétricos.