Quando eu tinha entre 15 e 16 anos, tivemos, eu e minhas amigas, de fazer uma escolha: cursar o magistério ou o que chamavam de “Inciso III”.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nós apenas repetíamos a expressão, sem a mínima ideia do que significava o tal Inciso III. Achava chique até. Dei uma pesquisada nos nossos oráculos digitais — ah, meu sonho, desde aquela idade, era ter um lugar onde encontrar todas as respostas — e continuo sem saber exatamente a qual legislação ele se referia. Mas, a esta altura da vida, pouco importa conhecer o ipsis litteris.