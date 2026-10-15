O Teatro Colinas terá uma programação variada nesta semana, com música, poesia, humor e teatro infantil. Entre quinta-feira (15) e domingo (18), o público poderá conferir três espetáculos que passam por sucessos dos anos 1980, reflexões sobre as contradições humanas e uma nova versão de um clássico das histórias para crianças.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A agenda começa com “80’s – O Show da Sua Vida”, na quinta-feira (15), e segue com “Sobre Poemas e Heresias”, na sexta-feira (16) e no sábado (17). Para as famílias, a opção é “Os Três Porquinhos”, com sessões no sábado e no domingo.
Show resgata sucessos dos anos 1980
O espetáculo “80’s – O Show da Sua Vida” abre a programação na quinta-feira (15), às 20h. Evandro Mazetto, Loo Félix e Zégui Muricy sobem ao palco para revisitar músicas que marcaram a década e continuam na memória de diferentes gerações.
O repertório reúne canções e temas associados a filmes, séries e momentos marcantes dos anos 1980. A proposta é resgatar lembranças ligadas à adolescência, às amizades, às festas e às descobertas que fizeram parte daquele período.
Serviço
Espetáculo: “80’s – O Show da Sua Vida”
Quando: quinta-feira (15), às 20h
Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada)
Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/80s-o-show-da-sua-vida
Peça mistura poesia, humor e reflexão
Na sexta-feira (16) e no sábado (17), também às 20h, o público poderá assistir a “Sobre Poemas e Heresias”. A montagem combina teatro, poesia e humor para abordar temas como poder, fé, amor e ódio.
A apresentação traz um bufão contemporâneo que percorre textos de autores como Padre Antônio Vieira, José Régio, Fernando Pessoa e Wisława Szymborska.
Ao reunir citações, reflexões e situações cômicas, o espetáculo transforma discursos e poemas em cenas teatrais. A proposta é provocar o público a pensar sobre as contradições humanas a partir de diferentes perspectivas.
Serviço
-
Espetáculo: “Sobre Poemas e Heresias”
Quando: sexta-feira (16) e sábado (17), às 20h
Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada)
Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/sobre-poemas-e-heresias
“Os Três Porquinhos” tem sessões no fim de semana
A programação infantil fica por conta de “Os Três Porquinhos”, adaptação da conhecida história dos irmãos que precisam construir suas próprias casas e enfrentar um lobo faminto.
Na peça, Pechincha, Torrada e Fígaro partem para conhecer o mundo depois que a mãe decide que chegou a hora de cada um seguir seu caminho. Os irmãos escolhem materiais diferentes para construir suas moradias: palha, madeira e tijolos.
A chegada do lobo coloca as escolhas dos personagens à prova. O espetáculo terá sessões no sábado (17) e no domingo (18), ambas às 15h.
Serviço
-
Espetáculo: “Os Três Porquinhos”
-
Quando: sábado (17) e domingo (18), às 15h
Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada)
Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/os-tres-porquinhos
Onde fica o Teatro Colinas
O Teatro Colinas fica na Avenida São João, 2.000, no Jardim das Colinas, em São José dos Campos.
Os ingressos podem ser comprados pelo site oficial teatrocolinas.com.br ou diretamente na bilheteria, aberta de quarta-feira a domingo, a partir das 13h.