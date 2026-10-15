O Teatro Colinas terá uma programação variada nesta semana, com música, poesia, humor e teatro infantil. Entre quinta-feira (15) e domingo (18), o público poderá conferir três espetáculos que passam por sucessos dos anos 1980, reflexões sobre as contradições humanas e uma nova versão de um clássico das histórias para crianças.

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A agenda começa com “80’s – O Show da Sua Vida”, na quinta-feira (15), e segue com “Sobre Poemas e Heresias”, na sexta-feira (16) e no sábado (17). Para as famílias, a opção é “Os Três Porquinhos”, com sessões no sábado e no domingo.