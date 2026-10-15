O mês de outubro traz tradicionalmente à tona a celebração do Dia das Crianças. No contexto educacional, contudo, a data exige um olhar que ultrapasse as comemorações pontuais ou a simples entrega de brindes. A criação de ações estruturadas e intencionais voltadas para a infância durante esse período consolida-se como um recurso estratégico indispensável para o desenvolvimento socioemocional, cognitivo e motor dos estudantes.
O desenvolvimento infantil pleno depende fundamentalmente de experiências que estimulem a criatividade, a cooperação e a expressão. Estudos de neurociência e pedagogia reforçam que o aprendizado ocorre de maneira mais duradoura quando acompanhado pelo engajamento afetivo e lúdico. Quando as instituições de ensino promovem dinâmicas diferenciais no Mês das Crianças — como oficinas artísticas, gincanas colaborativas e circuitos de brincadeiras ao ar livre —, elas reforçam o pertencimento dos alunos e potencializam funções executivas centrais, como foco, flexibilidade cognitiva e autorregulação.
A urgência de priorizar momentos práticos de convivência e ludicidade nas escolas ganha ainda mais respaldo ao analisar o cenário atual da infância.
A pesquisa Primeira Infância e Brincar Livre, realizada pela Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal em parceria com o Datafolha, revelou que 78% das crianças de 0 a 3 anos e 96% das crianças de 4 a 6 anos no Brasil estão expostas diariamente ao uso de telas. Esse padrão de sedentarismo digital e isolamento social ressalta a responsabilidade da escola em oferecer alternativas que estimulem a exploração motora e a interação humana.
Dados do Ministério da Educação (MEC) e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) também reiteram que o brincar e a convivência são direitos de aprendizagem cruciais. A implementação de semanas temáticas e projetos especiais em outubro permite conectar esses pilares normativos às práticas pedagógicas diárias.
Outro benefício central de intensificar ações voltadas às crianças é o fortalecimento do vínculo entre a família e a escola. Eventos integrativos proporcionam aos pais e responsáveis a oportunidade de acompanhar de perto o ambiente escolar em um contexto de celebração e acolhimento. Essa aproximação impacta diretamente no desempenho acadêmico e no bem-estar psicológico do aluno, gerando uma rede de apoio sólida ao seu redor.
A promoção de ações dedicadas ao Mês das Crianças nas escolas vai muito além da tradição festiva. Trata-se de uma oportunidade pedagógica valiosa para resgatar a essência da infância, combater os excessos da rotina digital e reafirmar o compromisso da educação com a formação integral de cidadãos saudáveis, criativos e autônomos.