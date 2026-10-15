O mês de outubro traz tradicionalmente à tona a celebração do Dia das Crianças. No contexto educacional, contudo, a data exige um olhar que ultrapasse as comemorações pontuais ou a simples entrega de brindes. A criação de ações estruturadas e intencionais voltadas para a infância durante esse período consolida-se como um recurso estratégico indispensável para o desenvolvimento socioemocional, cognitivo e motor dos estudantes.

O desenvolvimento infantil pleno depende fundamentalmente de experiências que estimulem a criatividade, a cooperação e a expressão. Estudos de neurociência e pedagogia reforçam que o aprendizado ocorre de maneira mais duradoura quando acompanhado pelo engajamento afetivo e lúdico. Quando as instituições de ensino promovem dinâmicas diferenciais no Mês das Crianças — como oficinas artísticas, gincanas colaborativas e circuitos de brincadeiras ao ar livre —, elas reforçam o pertencimento dos alunos e potencializam funções executivas centrais, como foco, flexibilidade cognitiva e autorregulação.

A urgência de priorizar momentos práticos de convivência e ludicidade nas escolas ganha ainda mais respaldo ao analisar o cenário atual da infância.