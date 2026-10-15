15 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
POLICIAMENTO

PM identifica suspeito de roubo e apreende cocaína em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PM
Homem foi qualificado como autor da tentativa de roubo
Homem foi qualificado como autor da tentativa de roubo

A Polícia Militar identificou um homem suspeito de uma tentativa de roubo e apreendeu cocaína durante uma abordagem na noite de quarta-feira (14), no bairro Green Park, em Ilhabela, no Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a corporação, policiais do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) faziam diligências para localizar o suspeito de um crime ocorrido dias antes, quando encontraram um homem com características compatíveis com as informações levantadas pela equipe.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram um recipiente do tipo eppendorf contendo cocaína, além de R$ 10 em dinheiro.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Ilhabela. No local, foi elaborado um termo circunstanciado pela posse de entorpecente. O homem também foi qualificado como autor da tentativa de roubo no âmbito de um inquérito policial.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários