A Polícia Militar identificou um homem suspeito de uma tentativa de roubo e apreendeu cocaína durante uma abordagem na noite de quarta-feira (14), no bairro Green Park, em Ilhabela, no Litoral Norte.
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Segundo a corporação, policiais do 20º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) faziam diligências para localizar o suspeito de um crime ocorrido dias antes, quando encontraram um homem com características compatíveis com as informações levantadas pela equipe.
Durante a busca pessoal, os policiais localizaram um recipiente do tipo eppendorf contendo cocaína, além de R$ 10 em dinheiro.
A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Ilhabela. No local, foi elaborado um termo circunstanciado pela posse de entorpecente. O homem também foi qualificado como autor da tentativa de roubo no âmbito de um inquérito policial.