Vídeo mostra o local do acidente que provocou a morte de um motociclista no Anel Viário de São José dos Campos, por volta das 7h15 desta quinta-feira (15).

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O acidente fatal ocorreu na avenida Florestan Fernandes, após o motociclista bater na traseira de um trator da Urbam. O sinistro mobilizou equipes da Polícia Militar, agentes da Mobilidade Urbana e profissionais da perícia.