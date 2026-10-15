Vídeo mostra o local do acidente que provocou a morte de um motociclista no Anel Viário de São José dos Campos, por volta das 7h15 desta quinta-feira (15).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente fatal ocorreu na avenida Florestan Fernandes, após o motociclista bater na traseira de um trator da Urbam. O sinistro mobilizou equipes da Polícia Militar, agentes da Mobilidade Urbana e profissionais da perícia.
Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, a motocicleta colidiu com a parte traseira do trator, onde fica acoplada uma roçadeira. A identidade da vítima ainda não havia sido divulgada até a última atualização desta reportagem.
De acordo com a administração municipal, o motociclista trafegava em alta velocidade e realizava manobras entre os veículos antes da colisão. A dinâmica do acidente deverá ser analisada pelas autoridades responsáveis pela ocorrência.
Trânsito no Anel Viário
O acidente provocou dificuldades no trânsito do Anel Viário, principalmente no sentido da zona sul de São José dos Campos. Agentes da Mobilidade Urbana foram enviados ao local para orientar os motoristas e auxiliar no atendimento.
Motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção, já que a movimentação das equipes pode provocar alterações no fluxo de veículos.
A perícia foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente. Até a última atualização, não haviam sido divulgadas informações sobre a idade da vítima nem outros dados pessoais do motociclista.
A ocorrência será apurada pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias da colisão.