O debate sobre os modelos de jornada de trabalho mobiliza o país, especialmente após as discussões no Congresso e a aprovação pelo Senado de propostas que visam alterar os limites da escala 6x1. Para quem busca entender os direitos trabalhistas ou reavaliar a rotina profissional, compreender as diferenças legais e práticas entre os regimes 6x1 e 5x2 é fundamental.

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Afinal, o que diz a legislação brasileira? Como funcionam os descansos e as mudanças em pauta? Acompanhe o guia completo abaixo.

O que é a escala 6x1?