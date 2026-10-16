O debate sobre os modelos de jornada de trabalho mobiliza o país, especialmente após as discussões no Congresso e a aprovação pelo Senado de propostas que visam alterar os limites da escala 6x1. Para quem busca entender os direitos trabalhistas ou reavaliar a rotina profissional, compreender as diferenças legais e práticas entre os regimes 6x1 e 5x2 é fundamental.
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Afinal, o que diz a legislação brasileira? Como funcionam os descansos e as mudanças em pauta? Acompanhe o guia completo abaixo.
O que é a escala 6x1?
A escala 6x1 é um modelo de jornada em que o colaborador trabalha seis dias consecutivos e descansa um. É amplamente utilizada em setores essenciais ou que operam em regime ininterrupto, como o comércio varejista, shopping centers, supermercados, call centers, hotéis e postos de combustíveis.
Principais características da escala 6x1:
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Jornada diária: Geralmente de 8 horas, somando o teto histórico de 44 horas semanais previstas pela Constituição Federal (sujeito às reduções recentes debatidas no Legislativo).
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Descanso Semanal Remunerado (DSR): O trabalhador tem direito a pelo menos um dia de folga por semana.
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Regra do domingo: Pela legislação, a folga deve coincidir com o domingo periodicamente, conforme as regras da CLT e acordos coletivos da categoria.
O que é a escala 5x2?
A escala 5x2 é o formato tradicional predominante em escritórios, indústrias com expediente administrativo, órgãos públicos e empresas que operam de segunda a sexta-feira. Nesse modelo, o funcionário trabalha cinco dias e descansa dois.
Principais características da escala 5x2:
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Jornada diária: Geralmente dividida em 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta (completando as 44 horas semanais) ou 8 horas diárias (totalizando 40 horas em muitas empresas privadas e no serviço público).
Descanso Semanal Remunerado (DSR): As folgas ocorrem consecutivamente nos fins de semana (sábados e domingos).
Previsibilidade: Oferece maior facilidade de planejamento pessoal e familiar, por coincidir com o calendário padrão de serviços públicos e lazer.
Principais diferenças: 6x1 vs. 5x2
Para visualizar de forma rápida o que muda entre os dois modelos, confira os pontos de comparação direta:
|Critério
|Escala 6x1
|Escala 5x2
|Dias trabalhados
|6 dias por semana
|5 dias por semana
|Dias de folga
|1 dia fixo ou rotativo
|2 dias fixos (geralmente fim de semana)
|Onde é mais comum
|Comércio, serviços, varejo e atendimento
|Escritórios, corporativo, indústrias (administrativo)
|Flexibilidade de folga
|Folga pode ocorrer em dias úteis
|Descanso garantido aos sábados e domingos
O impacto das novas discussões legislativas
Com o avanço de propostas no Congresso Nacional — como a aprovação no Senado da PEC que propõe o fim da escala 6x1 e a redução gradual da jornada máxima para 40 horas semanais —, o cenário trabalhista brasileiro caminha para uma reformulação.
A medida prevê a obrigatoriedade de dois dias de descanso semanal e veda reduções salariais proporcionais. Especialistas apontam que a transição exigirá adaptação de empresas de diversos setores, com foco na melhoria da qualidade de vida e da saúde mental dos trabalhadores, mantendo a flexibilidade por meio de acordos e convenções coletivas.
Dúvidas frequentes
1. A empresa pode mudar o funcionário da escala 5x2 para a 6x1?
Sim, desde que haja alteração contratual que não resulte em prejuízo direto ao trabalhador (princípio da inalterabilidade lesiva) e que respeite os limites legais e as convenções coletivas da categoria.
2. A folga da escala 6x1 precisa ser no domingo?
Não obrigatoriamente. Embora a legislação incentive a coincidência com o domingo, em setores como o comércio o descanso pode ocorrer em dias úteis, desde que respeitada a alternância periódica.