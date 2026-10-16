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TRABALHO

Escala 6x1 e 5x2: entenda as diferenças e regras

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Marcelo Camargo/Agência Brasil
Escala 6x1 e 5x2: entenda as diferenças e regras
Escala 6x1 e 5x2: entenda as diferenças e regras

O debate sobre os modelos de jornada de trabalho mobiliza o país, especialmente após as discussões no Congresso e a aprovação pelo Senado de propostas que visam alterar os limites da escala 6x1. Para quem busca entender os direitos trabalhistas ou reavaliar a rotina profissional, compreender as diferenças legais e práticas entre os regimes 6x1 e 5x2 é fundamental.

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Afinal, o que diz a legislação brasileira? Como funcionam os descansos e as mudanças em pauta? Acompanhe o guia completo abaixo.

O que é a escala 6x1?

A escala 6x1 é um modelo de jornada em que o colaborador trabalha seis dias consecutivos e descansa um. É amplamente utilizada em setores essenciais ou que operam em regime ininterrupto, como o comércio varejista, shopping centers, supermercados, call centers, hotéis e postos de combustíveis.

Principais características da escala 6x1:

  • Jornada diária: Geralmente de 8 horas, somando o teto histórico de 44 horas semanais previstas pela Constituição Federal (sujeito às reduções recentes debatidas no Legislativo).

  • Descanso Semanal Remunerado (DSR): O trabalhador tem direito a pelo menos um dia de folga por semana.

Regra do domingo: Pela legislação, a folga deve coincidir com o domingo periodicamente, conforme as regras da CLT e acordos coletivos da categoria.

O que é a escala 5x2?

A escala 5x2 é o formato tradicional predominante em escritórios, indústrias com expediente administrativo, órgãos públicos e empresas que operam de segunda a sexta-feira. Nesse modelo, o funcionário trabalha cinco dias e descansa dois.

Principais características da escala 5x2:

  • Jornada diária: Geralmente dividida em 8 horas e 48 minutos de segunda a sexta (completando as 44 horas semanais) ou 8 horas diárias (totalizando 40 horas em muitas empresas privadas e no serviço público).

  • Descanso Semanal Remunerado (DSR): As folgas ocorrem consecutivamente nos fins de semana (sábados e domingos).

  • Previsibilidade: Oferece maior facilidade de planejamento pessoal e familiar, por coincidir com o calendário padrão de serviços públicos e lazer.

    • Principais diferenças: 6x1 vs. 5x2

    Para visualizar de forma rápida o que muda entre os dois modelos, confira os pontos de comparação direta:

    Critério Escala 6x1 Escala 5x2
    Dias trabalhados 6 dias por semana 5 dias por semana
    Dias de folga 1 dia fixo ou rotativo 2 dias fixos (geralmente fim de semana)
    Onde é mais comum Comércio, serviços, varejo e atendimento Escritórios, corporativo, indústrias (administrativo)
    Flexibilidade de folga Folga pode ocorrer em dias úteis Descanso garantido aos sábados e domingos

    O impacto das novas discussões legislativas

    Com o avanço de propostas no Congresso Nacional — como a aprovação no Senado da PEC que propõe o fim da escala 6x1 e a redução gradual da jornada máxima para 40 horas semanais —, o cenário trabalhista brasileiro caminha para uma reformulação.

    A medida prevê a obrigatoriedade de dois dias de descanso semanal e veda reduções salariais proporcionais. Especialistas apontam que a transição exigirá adaptação de empresas de diversos setores, com foco na melhoria da qualidade de vida e da saúde mental dos trabalhadores, mantendo a flexibilidade por meio de acordos e convenções coletivas.

    Dúvidas frequentes

    1. A empresa pode mudar o funcionário da escala 5x2 para a 6x1?

    Sim, desde que haja alteração contratual que não resulte em prejuízo direto ao trabalhador (princípio da inalterabilidade lesiva) e que respeite os limites legais e as convenções coletivas da categoria.

    2. A folga da escala 6x1 precisa ser no domingo?

    Não obrigatoriamente. Embora a legislação incentive a coincidência com o domingo, em setores como o comércio o descanso pode ocorrer em dias úteis, desde que respeitada a alternância periódica.

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