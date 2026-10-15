A Embraer assinou um acordo com a Portugália Airlines, companhia aérea do Grupo TAP que opera sob a marca TAP Express, para fornecer suporte técnico à frota de 19 jatos utilizados em rotas regionais. O contrato foi anunciado nesta quinta-feira (15), em Lisboa, e prevê serviços para 12 aeronaves E-190 e sete E-195.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acordo faz parte do Pool Program de Componentes da fabricante brasileira e tem como objetivo ampliar a disponibilidade das aeronaves, além de apoiar a expansão das operações da companhia aérea.