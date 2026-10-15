A Embraer assinou um acordo com a Portugália Airlines, companhia aérea do Grupo TAP que opera sob a marca TAP Express, para fornecer suporte técnico à frota de 19 jatos utilizados em rotas regionais. O contrato foi anunciado nesta quinta-feira (15), em Lisboa, e prevê serviços para 12 aeronaves E-190 e sete E-195.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acordo faz parte do Pool Program de Componentes da fabricante brasileira e tem como objetivo ampliar a disponibilidade das aeronaves, além de apoiar a expansão das operações da companhia aérea.
O programa inclui mais de 300 componentes dos diferentes sistemas dos E-Jets, com serviços de troca, reparo e revisão. A iniciativa também busca reduzir custos de manutenção e diminuir a necessidade de manter grandes estoques de peças.
Segundo Mário Lobato de Faria, diretor-executivo da Portugália Airlines, a empresa decidiu retomar a parceria com a Embraer após uma experiência com outro fornecedor. As companhias mantêm uma relação de décadas, iniciada durante o lançamento do modelo ERJ145.
O executivo destacou a qualidade do atendimento e o relacionamento entre as equipes como fatores importantes para a retomada do acordo. Ele também agradeceu à fabricante brasileira pela flexibilidade durante o processo de transição.
Parceria ampliada
Para Carlos Naufel, presidente e CEO da Embraer Serviços e Suporte, o contrato reforça a confiança da Portugália Airlines nas soluções oferecidas pela fabricante e amplia uma parceria de longa data.
O Pool Program da Embraer atende companhias aéreas de diferentes países e oferece suporte a componentes com base na estrutura técnica e na rede global de serviços da empresa. Entre os benefícios estão a redução de despesas com reparos e estoques, além de níveis de desempenho garantidos.
A Embraer Serviços e Suporte desenvolve soluções de pós-venda para atender às necessidades das companhias aéreas e acompanhar o crescimento da frota global de aeronaves da fabricante brasileira.