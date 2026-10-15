A Polícia Civil apura se o adolescente Yudi Miler da Silva de Paula, de 16 anos, foi atraído para uma emboscada e executado por integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da capital) em Cachoeira Paulista.
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O corpo do jovem foi localizado na manhã de quarta-feira (14) em um terreno baldio de difícil acesso no bairro São João, em Cachoeira Paulista. A Polícia Civil investiga se o adolescente foi morto pelo ‘tribunal do crime’ do PCC, após ser atraído para uma emboscada na cidade vizinha.
Conhecido no meio policial e no crime organizado, o chamado ‘tribunal do crime’ do PCC é uma estrutura paralela de julgamento mantida pela facção criminosa para punir rivais, delatores ou integrantes que descumprem suas regras internas.
Nessas reuniões clandestinas, os suspeitos são submetidos a interrogatórios sob intimidação, sem qualquer direito a defesa, e as decisões — que variam de agressões físicas até execuções sumárias — são tomadas diretamente por lideranças do grupo.
Desaparecido
Yudi estava desaparecido desde o dia 10 de outubro, quando saiu de sua residência, em Lorena, acompanhado de um amigo para ir a Cachoeira Paulista. O amigo voltou e disse que Yudi havia ficado na cidade vizinha.
Diante da falta de notícias, familiares registraram o caso na delegacia. As buscas foram intensificadas pelas equipes de investigação e resultaram no achado do cadáver com o apoio do Corpo de Bombeiros.
O corpo foi encontrado coberto por folhagens em uma área alagadiça do terreno. O jovem apresentava quatro perfurações provocadas por disparos de arma de fogo e o rosto inchado.
Junto ao cadáver, os peritos apreenderam três tijolos de maconha, uma porção a granel de cocaína, recipientes plásticos e um cartão bancário em nome da vítima.
Polícia investiga 'tribunal do crime'
Denúncias anônimas recebidas pela Polícia Civil apontam que a execução pode ter sido motivada por rivalidades ligadas ao tráfico de drogas e a suspeitas de envolvimento em delitos na cidade de Lorena.
As investigações prosseguem para identificar e prender todos os envolvidos no crime.
"Após a localização do cadáver e no decorrer das providências policiais subsequentes, foram recebidas informações de caráter anónimo, segundo as quais o desaparecimento e a morte poderiam estar relacionados, em tese, à atuação de indivíduos vinculados ao denominado 'tribunal do crime'”, diz trecho do boletim de ocorrência.
"De acordo exclusivamente com o teor dessas informações preliminares, em andamento, Yudi teria sido atraído para uma emboscada, possivelmente em razão de eventual envolvimento com o tráfico de drogas na região, associado a suspeitas acerca de sua participação em outros delitos no município de Lorena", diz outro trecho do BO.
O documento indica que, segundo os relatos recebidos, a ação teria sido articulada por indivíduos que "frequentariam o bairro São João, havendo referência à possível participação de pessoa apontada como uma das lideranças locais".
Todas essas informações serão investigadas pela Polícia Civil, formando nesse momento apenas indícios do que pode ter ocorrido com o adolescente.
"Tais dados constituem, neste momento, informações de natureza investigativa, razão pela qual deverão ser submetidos à verificação e confrontação com os demais elementos que vierem a ser coligidos no curso da apuração", diz a autoridade policial.