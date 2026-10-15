A Polícia Civil apura se o adolescente Yudi Miler da Silva de Paula, de 16 anos, foi atraído para uma emboscada e executado por integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da capital) em Cachoeira Paulista.

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O corpo do jovem foi localizado na manhã de quarta-feira (14) em um terreno baldio de difícil acesso no bairro São João, em Cachoeira Paulista. A Polícia Civil investiga se o adolescente foi morto pelo ‘tribunal do crime’ do PCC, após ser atraído para uma emboscada na cidade vizinha.