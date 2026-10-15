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ACIDENTE FATAL

URGENTE: Motociclista morre em acidente no Anel Viário de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Local do acidente onde morreu o motociclista, em São José
Local do acidente onde morreu o motociclista, em São José

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo uma moto e um caminhão na manhã desta quinta-feira (15), no Anel Viário, em São José dos Campos. A colisão aconteceu por volta das 8h, na pista sentido zona sul, e provocou congestionamento no trecho.

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Segundo a Polícia Militar, o motociclista morreu ainda no local do acidente. Equipes do Samu, da Polícia Militar e da Mobilidade Urbana foram mobilizadas para atender à ocorrência e sinalizar a via.

Imagens registradas no local mostram veículos de atendimento e agentes trabalhando na área do acidente. A sinalização foi reforçada para orientar os motoristas que passavam pelo trecho.

O acidente provocou reflexos no trânsito do Anel Viário, com lentidão na pista sentido zona sul. Motoristas que circulam pela região devem redobrar a atenção ao se aproximar do ponto da ocorrência.

As circunstâncias da colisão serão investigadas.

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