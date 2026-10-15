Quase 30 kg de maconha foram encontrados em uma adega no Jardim São Judas Tadeu, na região sudeste de São José dos Campos, na tarde dessa quarta-feira (14).

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A Polícia Civil suspeita que o estabelecimento era utilizado como depósito de drogas destinadas à distribuição para traficantes de diferentes regiões do município.