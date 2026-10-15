O Vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira seguem com previsão de chuva forte em pontos isolados nesta quinta-feira (15). O tempo permanece abafado e úmido, mas a chegada de uma frente fria entre sábado (17) e domingo (18) deve mudar o cenário, com queda nas temperaturas e chuva mais persistente na faixa litorânea.
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Segundo o meteorologista e pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) Gustavo Escobar, um bloqueio atmosférico mantém o padrão de calor, umidade e pancadas de chuva há três ou quatro dias. O sistema começa a perder força na sexta-feira (16), antes de ser rompido pela frente fria no fim de semana.
Apesar de os acumulados de chuva serem baixos em boa parte do Vale, o risco de temporais localizados continua. A instabilidade pode provocar volumes elevados em determinados bairros e cidades, enquanto áreas próximas registram pouca ou nenhuma chuva.
Risco de temporais
Nesta quinta-feira, a chuva pode atingir áreas mais amplas principalmente entre a tarde e a noite. As temperaturas máximas devem ficar entre 26°C e 30°C no Vale do Paraíba, entre 26°C e 27°C no Litoral Norte e próximas de 20°C nas áreas mais altas da Serra da Mantiqueira, incluindo Campos do Jordão.
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mantém aviso de tempestade para a região, com possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros em 24 horas.
O alerta também prevê rajadas de vento de 60 a 100 km/h e possibilidade de granizo. Entre os riscos estão alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Instabilidade na sexta
Na sexta-feira, o bloqueio atmosférico deve perder intensidade, mas o risco de temporais localizados continuará. Segundo Escobar, a formação de uma área de baixa pressão no Atlântico, associada a uma frente fria, contribuirá para a mudança gradual das condições meteorológicas.
O Inmet prevê chuva de 20 a 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros no dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo.
A frente fria deve avançar principalmente pela faixa litorânea paulista entre sábado e domingo. No Vale do Paraíba, a principal mudança será a queda das temperaturas, com máximas entre 23°C e 24°C e redução da sensação de abafamento.
No Litoral Norte, a mudança deve ser mais acentuada. Os ventos passam a soprar de sul, trazendo ar mais frio e úmido do oceano. As máximas devem ficar entre 21°C e 22°C, com chuva intermitente durante o fim de semana.
De acordo com Escobar, a instabilidade na costa ainda poderá persistir na segunda-feira (19).
Próxima semana
Após a passagem da frente fria, a tendência é de diminuição das chuvas fortes no Vale do Paraíba. A região poderá ter dias mais amenos e menor risco de temporais entre o início da próxima semana e quarta ou quinta-feira.
O meteorologista também aponta a possibilidade de formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, faixa de nebulosidade que pode manter chuva por vários dias em partes do Brasil. A principal área de instabilidade deve ficar mais ao norte do Sudeste, entre o norte de Minas Gerais e regiões do Nordeste, o que pode reduzir os volumes de chuva no Vale.
A previsão, no entanto, ainda pode mudar conforme a evolução dos sistemas meteorológicos. Para acompanhar o risco de tempestades nesta quinta e sexta-feira, a recomendação é consultar os boletins atualizados do Inmet e observar as informações dos radares meteorológicos.