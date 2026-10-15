O Vale do Paraíba, o Litoral Norte e a Serra da Mantiqueira seguem com previsão de chuva forte em pontos isolados nesta quinta-feira (15). O tempo permanece abafado e úmido, mas a chegada de uma frente fria entre sábado (17) e domingo (18) deve mudar o cenário, com queda nas temperaturas e chuva mais persistente na faixa litorânea.

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Segundo o meteorologista e pesquisador do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) Gustavo Escobar, um bloqueio atmosférico mantém o padrão de calor, umidade e pancadas de chuva há três ou quatro dias. O sistema começa a perder força na sexta-feira (16), antes de ser rompido pela frente fria no fim de semana.