Uma mulher de 39 anos que estava desaparecida desde o último sábado (10) foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quarta-feira (14), às margens da Rodovia Presidente Dutra. Ela caminhava pelo acostamento quando foi reconhecida por um policial, que identificou a mulher a partir de fotos e informações divulgadas pela corporação.
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O encontro ocorreu por volta das 17h12, na altura do km 58 da BR-116, no sentido Rio de Janeiro, a aproximadamente 77 quilômetros da residência da mulher. Segundo a PRF, ela apresentava sinais de debilidade física e estava desorientada.
Desde o desaparecimento, os policiais acompanhavam as informações sobre o caso. A mulher havia sido vista pela última vez no dia 12, nas cidades de Caçapava e Taubaté.
Resgate na rodovia
Após reconhecer a desaparecida, o policial acionou outras equipes da PRF e profissionais da concessionária responsável pela administração da rodovia.
Os agentes acompanharam a mulher a pé por cerca de dois quilômetros até um trecho da SP-062, antiga Rodovia Rio-São Paulo, onde havia condições mais seguras para o atendimento.
No local, socorristas da concessionária prestaram os primeiros cuidados e encaminharam a mulher a uma unidade de saúde em Guaratinguetá.
Reencontro com a família
Durante a ocorrência, a PRF manteve contato com os familiares da mulher e ofereceu apoio para o deslocamento até o hospital.
A atuação conjunta dos policiais rodoviários federais e das equipes de resgate permitiu que a mulher recebesse atendimento médico e que a família fosse informada sobre sua localização.