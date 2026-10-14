Uma mulher de 39 anos que estava desaparecida desde o último sábado (10) foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quarta-feira (14), às margens da Rodovia Presidente Dutra. Ela caminhava pelo acostamento quando foi reconhecida por um policial, que identificou a mulher a partir de fotos e informações divulgadas pela corporação.

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O encontro ocorreu por volta das 17h12, na altura do km 58 da BR-116, no sentido Rio de Janeiro, a aproximadamente 77 quilômetros da residência da mulher. Segundo a PRF, ela apresentava sinais de debilidade física e estava desorientada.