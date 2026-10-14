A morte da médica Emanuelle Maria Campos de Oliveira, de 28 anos, provocou tristeza e comoção em diferentes cidades do Vale do Paraíba. A jovem foi encontrada sem vida dentro de sua residência, em Areias, na madrugada desta quarta-feira (14). Até o momento, a causa da morte não foi informada oficialmente.

Nascida em 15 de julho de 1998, Emanuelle dedicava sua carreira à medicina e atuava no atendimento à população em municípios da região. A profissional passou por unidades públicas de saúde, incluindo serviços médicos nas cidades de Lavrinhas e Silveiras.

Em Silveiras, a médica teve atuação na Unidade Mista de Saúde, onde participou da rotina de atendimentos. Já em Lavrinhas, integrava o quadro de profissionais da administração municipal, trabalhando diretamente na assistência aos pacientes.

Prefeitura e colegas prestam homenagens