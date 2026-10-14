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MORTE

Adeus, Doutora: médica foi encontrada morta no Vale

Por Leandro Vaz | Areias
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
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Reprodução
Emanuelle Maria Campos de Oliveira
Emanuelle Maria Campos de Oliveira

A morte da médica Emanuelle Maria Campos de Oliveira, de 28 anos, provocou tristeza e comoção em diferentes cidades do Vale do Paraíba. A jovem foi encontrada sem vida dentro de sua residência, em Areias, na madrugada desta quarta-feira (14). Até o momento, a causa da morte não foi informada oficialmente.

Nascida em 15 de julho de 1998, Emanuelle dedicava sua carreira à medicina e atuava no atendimento à população em municípios da região. A profissional passou por unidades públicas de saúde, incluindo serviços médicos nas cidades de Lavrinhas e Silveiras.

Em Silveiras, a médica teve atuação na Unidade Mista de Saúde, onde participou da rotina de atendimentos. Já em Lavrinhas, integrava o quadro de profissionais da administração municipal, trabalhando diretamente na assistência aos pacientes.

Prefeitura e colegas prestam homenagens

Após a confirmação da morte, a Prefeitura de Lavrinhas divulgou uma nota de pesar lamentando o falecimento da médica. Na publicação, a administração municipal destacou sua contribuição ao município e as lembranças deixadas entre as pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar com ela.

A notícia também repercutiu entre profissionais da saúde que conviveram com Emanuelle durante sua trajetória.

Nas redes sociais, colegas compartilharam mensagens de despedida, recordando os momentos de trabalho e a dedicação da jovem à profissão.

"Foi uma honra trabalhar no mesmo setor que a senhora, doutora", escreveu uma pessoa que trabalhou com Emanuelle.

A homenagem também trouxe palavras de solidariedade ao pai da médica, doutor Zildiney, e aos demais familiares.

A Funerária Inova também comunicou o falecimento e publicou uma mensagem em memória da jovem: "Eternamente lembrada, infinitamente amada".

Morte causa tristeza em cidades da região

A notícia repercutiu especialmente em Areias, município onde Emanuelle residia, além de Lavrinhas e Silveiras, cidades nas quais construiu parte de sua trajetória profissional.

Familiares, amigos, pacientes e colegas de trabalho lamentaram a perda precoce da médica, que havia completado 28 anos em julho.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas oficialmente. Também não haviam sido divulgadas informações confirmadas sobre o velório e o sepultamento.

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