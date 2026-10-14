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ATRAÇÃO

Univap terá desfile de moda com 28 looks em novembro

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Univap terá desfile de moda com 28 looks em novembro
Univap terá desfile de moda com 28 looks em novembro

Um desfile de moda com 28 produções desenvolvidas por estudantes promete explorar a relação entre o passageiro e o que permanece. A apresentação, intitulada “Interlúdio: a dualidade do efêmero e eterno”, será realizada em 11 de novembro, às 20h, na Capela de Eventos da Univap (Universidade do Vale do Paraíba).

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Em São José dos Campos, o evento é organizado pelo curso de Design de Moda da universidade e reunirá criações elaboradas pelos alunos durante a formação acadêmica. A proposta é transformar os conceitos de efemeridade e eternidade em peças de vestuário, usando a moda como forma de expressão artística.

Desfile será dividido em dois momentos

A apresentação contará com 28 looks, divididos igualmente entre os dois conceitos que orientam o projeto. Serão 14 produções inspiradas no efêmero e outras 14 voltadas ao eterno.

A divisão propõe uma reflexão sobre ideias que, embora pareçam opostas, podem coexistir. Essa relação será explorada por meio das escolhas criativas dos estudantes e das peças que chegarão à passarela.

Estudantes apresentam criações autorais

O desfile também será uma oportunidade para os alunos apresentarem trabalhos desenvolvidos ao longo da graduação, reunindo experimentação e criatividade na construção das coleções.

Com o tema “Interlúdio”, a proposta coloca em evidência a moda não apenas como vestuário, mas também como linguagem artística capaz de representar diferentes percepções sobre o tempo, a transformação e a permanência.

Serviço

Evento: Desfile de Design de Moda “Interlúdio: a dualidade do efêmero e eterno”

Data: 11 de novembro

Horário: 20h

Local: Capela de Eventos da Univap, campus Urbanova, em São José dos Campos

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