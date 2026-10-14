Um desfile de moda com 28 produções desenvolvidas por estudantes promete explorar a relação entre o passageiro e o que permanece. A apresentação, intitulada “Interlúdio: a dualidade do efêmero e eterno”, será realizada em 11 de novembro, às 20h, na Capela de Eventos da Univap (Universidade do Vale do Paraíba).
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Em São José dos Campos, o evento é organizado pelo curso de Design de Moda da universidade e reunirá criações elaboradas pelos alunos durante a formação acadêmica. A proposta é transformar os conceitos de efemeridade e eternidade em peças de vestuário, usando a moda como forma de expressão artística.
Desfile será dividido em dois momentos
A apresentação contará com 28 looks, divididos igualmente entre os dois conceitos que orientam o projeto. Serão 14 produções inspiradas no efêmero e outras 14 voltadas ao eterno.
A divisão propõe uma reflexão sobre ideias que, embora pareçam opostas, podem coexistir. Essa relação será explorada por meio das escolhas criativas dos estudantes e das peças que chegarão à passarela.
Estudantes apresentam criações autorais
O desfile também será uma oportunidade para os alunos apresentarem trabalhos desenvolvidos ao longo da graduação, reunindo experimentação e criatividade na construção das coleções.
Com o tema “Interlúdio”, a proposta coloca em evidência a moda não apenas como vestuário, mas também como linguagem artística capaz de representar diferentes percepções sobre o tempo, a transformação e a permanência.
Serviço
Evento: Desfile de Design de Moda “Interlúdio: a dualidade do efêmero e eterno”
Data: 11 de novembro
Horário: 20h
Local: Capela de Eventos da Univap, campus Urbanova, em São José dos Campos