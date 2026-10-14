Um desfile de moda com 28 produções desenvolvidas por estudantes promete explorar a relação entre o passageiro e o que permanece. A apresentação, intitulada “Interlúdio: a dualidade do efêmero e eterno”, será realizada em 11 de novembro, às 20h, na Capela de Eventos da Univap (Universidade do Vale do Paraíba).

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Em São José dos Campos, o evento é organizado pelo curso de Design de Moda da universidade e reunirá criações elaboradas pelos alunos durante a formação acadêmica. A proposta é transformar os conceitos de efemeridade e eternidade em peças de vestuário, usando a moda como forma de expressão artística.