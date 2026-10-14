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MOBILIDADE

Via Dutra terá obras no Vale após período de romarias

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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RioSP/Divulgação
Via Dutra terá obras no Vale após período de romarias
Via Dutra terá obras no Vale após período de romarias

A Via Dutra terá obras de recuperação do pavimento a partir desta quinta-feira (15), após o período de maior movimentação de romeiros em direção ao Santuário Nacional de Aparecida. No Vale do Paraíba, os trabalhos serão realizados no km 81, em Roseira, nos dois sentidos da rodovia, com possibilidade de interdições pontuais de faixas.

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Segundo a concessionária RioSP, a intervenção em Roseira começa na quinta-feira (15), na pista sentido Rio de Janeiro. Na sexta-feira (16), os serviços serão realizados no sentido São Paulo. As obras estão programadas para o período diurno e podem provocar alterações no trânsito durante a execução dos trabalhos.

O cronograma também prevê intervenções em trechos de Guarulhos e outros pontos da rodovia, incluindo recuperação de pavimento rígido e microfresagem. Parte dos serviços será realizada durante a noite, com o objetivo de reduzir os impactos no fluxo de veículos.

Cronograma de obras na Via Dutra

Confira as intervenções programadas entre os dias 15 e 22 de outubro:

Data Trecho Serviço Período
15/10 Km 81, Roseira, sentido Rio de Janeiro Recuperação do pavimento Diurno
16/10 Km 81, Roseira, sentido São Paulo Recuperação do pavimento Diurno
15 e 16/10 Km 218, pista marginal, Guarulhos, sentido Rio de Janeiro Recuperação de pavimento rígido Noturno
15/10 Km 218, sentido Rio de Janeiro Recuperação do pavimento Noturno
16/10 Km 223, sentido São Paulo Recuperação do pavimento Noturno
15 a 22/10 Km 1 ao km 34, sentido São Paulo Microfresagem Noturno

Obras no km 81 exigem atenção dos motoristas

O trecho de Roseira merece atenção de quem utiliza a Via Dutra para viajar entre Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida e Guaratinguetá. Como os trabalhos ocorrerão nos dois sentidos, os motoristas devem ficar atentos à sinalização e à movimentação das equipes na pista.

De acordo com a concessionária, poderão ocorrer interdições pontuais de faixas conforme a necessidade dos serviços. A recomendação é reduzir a velocidade ao se aproximar dos locais em obras e respeitar as orientações da sinalização.

Em Guarulhos, as intervenções previstas para o período noturno incluem a recuperação do pavimento rígido e outros reparos. Já a microfresagem será realizada entre os quilômetros 1 e 34, no sentido São Paulo, de 15 a 22 de outubro.

O serviço consiste na retirada controlada de uma camada superficial do pavimento para corrigir irregularidades. Os trabalhos serão executados de forma alternada nas faixas 1, à esquerda, e 2, à direita, conforme o avanço das equipes.

Obras são retomadas após período de romarias

A retomada do cronograma ocorre após a operação especial para atender os romeiros que seguiram a pé em direção a Aparecida durante o período de maior movimentação religiosa. Na ocasião, a concessionária, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e outros órgãos atuaram para reforçar a segurança na rodovia.

Com o encerramento desse período de maior fluxo de peregrinos, a RioSP voltou a programar intervenções de manutenção em diferentes trechos da Dutra.

Como consultar as condições de trânsito na Dutra

Os motoristas podem consultar as condições de tráfego pelos canais oficiais da RioSP. A concessionária disponibiliza atendimento pelo telefone e WhatsApp 0800 017 3536, por meio do qual é possível obter informações sobre o trânsito, consultar questões relacionadas ao pedágio e solicitar auxílio na rodovia.

O site oficial da concessionária também disponibiliza informações sobre as condições de tráfego e acesso às câmeras da rodovia.

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