A Via Dutra terá obras de recuperação do pavimento a partir desta quinta-feira (15), após o período de maior movimentação de romeiros em direção ao Santuário Nacional de Aparecida. No Vale do Paraíba, os trabalhos serão realizados no km 81, em Roseira, nos dois sentidos da rodovia, com possibilidade de interdições pontuais de faixas.

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Segundo a concessionária RioSP, a intervenção em Roseira começa na quinta-feira (15), na pista sentido Rio de Janeiro. Na sexta-feira (16), os serviços serão realizados no sentido São Paulo. As obras estão programadas para o período diurno e podem provocar alterações no trânsito durante a execução dos trabalhos.