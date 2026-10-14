A Polícia Militar apreendeu quase 30 quilos de maconha na tarde desta quarta-feira (14), durante uma ação em uma adega localizada na Avenida São Jerônimo, no Jardim São Judas Tadeu, em São José dos Campos. Os entorpecentes estavam escondidos dentro de um freezer desligado, instalado nos fundos do estabelecimento.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais encontraram 65 tijolos de maconha, que totalizaram 29,695 quilos.
A ação teve início por volta das 16h40, depois que uma denúncia anônima informou à Polícia Militar sobre a suspeita de armazenamento de drogas no comércio.
Segundo as informações repassadas aos policiais, o imóvel estaria sendo utilizado como ponto de armazenamento de entorpecentes, que posteriormente seriam distribuídos para diferentes regiões de São José dos Campos.
A denúncia também apontava um homem identificado como Samuel, conhecido pelo apelido de "Samuca", como suposto responsável pelo estabelecimento. No entanto, ele não foi encontrado durante a ocorrência, e as informações sobre seu possível envolvimento ainda serão apuradas.
Funcionário foi ouvido e liberado
Durante a ação, um funcionário que estava na adega acompanhou as buscas realizadas pelos policiais militares.
O homem foi encaminhado à Polícia Civil, onde prestou esclarecimentos sobre a ocorrência.
Após analisar as informações disponíveis, a autoridade policial entendeu que não havia elementos suficientes, naquele momento, para justificar a prisão em flagrante ou o indiciamento do funcionário. Ele foi liberado.
O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil para identificar os responsáveis pelo armazenamento da droga e esclarecer se o estabelecimento era utilizado para abastecer pontos de tráfico na cidade.