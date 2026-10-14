A Polícia Militar apreendeu quase 30 quilos de maconha na tarde desta quarta-feira (14), durante uma ação em uma adega localizada na Avenida São Jerônimo, no Jardim São Judas Tadeu, em São José dos Campos. Os entorpecentes estavam escondidos dentro de um freezer desligado, instalado nos fundos do estabelecimento.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais encontraram 65 tijolos de maconha, que totalizaram 29,695 quilos.

A ação teve início por volta das 16h40, depois que uma denúncia anônima informou à Polícia Militar sobre a suspeita de armazenamento de drogas no comércio.