As fortes chuvas que atingiram o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira nesta quarta-feira (14) provocaram acumulados expressivos em diferentes municípios da região. Campos do Jordão e Paraibuna aparecem no topo da lista regional, com registros de 35 e 32 milímetros de chuva, respectivamente, nas últimas 24 horas.

Em Campos do Jordão, o maior volume informado foi registrado na Vila Abernéssia, onde o acumulado chegou a 35 milímetros. O município também aparece entre os cinco maiores índices de chuva registrados no estado de São Paulo no levantamento.

Na sequência está Paraibuna, com 32 milímetros registrados na estação de tratamento de água. O município apresentou o segundo maior acumulado entre as cidades do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira que aparecem na relação.

Jacareí e São José também registram chuva intensa