As fortes chuvas que atingiram o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira nesta quarta-feira (14) provocaram acumulados expressivos em diferentes municípios da região. Campos do Jordão e Paraibuna aparecem no topo da lista regional, com registros de 35 e 32 milímetros de chuva, respectivamente, nas últimas 24 horas.
Em Campos do Jordão, o maior volume informado foi registrado na Vila Abernéssia, onde o acumulado chegou a 35 milímetros. O município também aparece entre os cinco maiores índices de chuva registrados no estado de São Paulo no levantamento.
Na sequência está Paraibuna, com 32 milímetros registrados na estação de tratamento de água. O município apresentou o segundo maior acumulado entre as cidades do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira que aparecem na relação.
Jacareí e São José também registram chuva intensa
Em Jacareí, o volume acumulado chegou a 17 milímetros no bairro São João, mesmo índice registrado na região central de Jambeiro.
Já em São José dos Campos, a medição apontou 16 milímetros no Jardim São Leopoldo. A cidade foi atingida por fortes pancadas de chuva na tarde desta quarta-feira, acompanhadas de raios e ventos.
Outros municípios da região também aparecem no levantamento, como Monteiro Lobato, com 13 milímetros; Santo Antônio do Pinhal, com 12 milímetros; e Santa Branca, com 10 milímetros.
Confira os maiores acumulados na região nas últimas 24 horas:
1. Campos do Jordão: 35 mm – Vila Abernéssia
2. Paraibuna: 32 mm – ETA
3. Jacareí: 17 mm – São João
4. Jambeiro: 17 mm – Centro
5. São José dos Campos: 16 mm – Jardim São Leopoldo
6. Monteiro Lobato: 13 mm – Centro
7. Santo Antônio do Pinhal: 12 mm – Centro
8. Santa Branca: 10 mm – Centro