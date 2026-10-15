Um homem foi preso preventivamente suspeito de ameaçar uma delegada por meio de redes sociais e usar referências a uma facção criminosa para intimidá-la. A investigação aponta que ele teria enviado mensagens com menções à rotina da policial e um vídeo de visualização única que mostrava uma arma de fogo e uma quantia em dinheiro.

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A prisão ocorreu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, durante a Operação Linha Vermelha, deflagrada na terça-feira (13) pela Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, da Polícia Civil. A Justiça também autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão.