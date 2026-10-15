Um motociclista de 23 anos morreu após uma colisão com uma carreta na tarde de terça-feira (13). Patrick Sales Ribeiro ficou preso sob o semirreboque do veículo de carga e sofreu três paradas cardiorrespiratórias durante o atendimento médico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

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O acidente aconteceu por volta das 15h30, na rodovia Otávio Tabalipa, no bairro João Paulo 2, em Três Barras, no Planalto Norte de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros Militar socorreu o jovem e o encaminhou ao Pronto Atendimento do município.