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TRAGÉDIA

Patrick, 23 anos, morre após colisão de moto com carreta

Por Da Redação | Três Barras (SC)
| Tempo de leitura: 2 min
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Patrick Sales Ribeiro, 23 anos
Patrick Sales Ribeiro, 23 anos

Um motociclista de 23 anos morreu após uma colisão com uma carreta na tarde de terça-feira (13). Patrick Sales Ribeiro ficou preso sob o semirreboque do veículo de carga e sofreu três paradas cardiorrespiratórias durante o atendimento médico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

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O acidente aconteceu por volta das 15h30, na rodovia Otávio Tabalipa, no bairro João Paulo 2, em Três Barras, no Planalto Norte de Santa Catarina. O Corpo de Bombeiros Militar socorreu o jovem e o encaminhou ao Pronto Atendimento do município.

Motociclista ficou preso sob semirreboque

De acordo com o relatório dos bombeiros, Patrick conduzia uma motocicleta Yamaha Fazer 600, de cor preta, quando se envolveu em uma colisão com um caminhão-trator Mercedes-Benz Axor, vermelho, acoplado a um semirreboque utilizado para o transporte de madeira. A estrutura estava vazia no momento do acidente.

Quando os socorristas chegaram, encontraram o motociclista sob o semirreboque. Ele estava consciente, mas desorientado, e apresentava sinais de trauma grave.

Na avaliação inicial, a equipe identificou suspeita de traumatismo cranioencefálico, fraturas no fêmur e na pelve, possível hemorragia interna e sinais compatíveis com pneumotórax, além de outros ferimentos provocados pelo impacto.

Jovem sofreu três paradas cardiorrespiratórias

Diante da gravidade das lesões, os bombeiros realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e imobilizaram Patrick em uma maca para transportá-lo ao Pronto Atendimento de Três Barras.

Uma Unidade de Suporte Avançado (USA), equipada com estrutura de UTI móvel e acionada a partir de Mafra, também foi mobilizada para transferir o jovem a um hospital.

No entanto, durante o atendimento, Patrick sofreu três paradas cardiorrespiratórias e morreu ainda no pronto atendimento. Conforme as informações divulgadas sobre a ocorrência, a morte foi associada a um choque hemorrágico decorrente das múltiplas lesões.

Após os procedimentos necessários, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames e posterior liberação à família.

Velório e sepultamento de Patrick

O velório de Patrick ocorre no Centro de Velórios Mão Amiga. Segundo a família, o sepultamento foi marcado para esta quarta-feira (14), às 15h, no Cemitério Municipal de Canoinhas, também no Planalto Norte de Santa Catarina.

O jovem deixa os pais, irmãos, demais familiares e amigos enlutados.

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