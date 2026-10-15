Um corpo foi encontrado em um rio, próximo à queda-d’água de uma cachoeira de grande altura, na tarde desta terça-feira (13). A retirada exigiu uma operação especial do Corpo de Bombeiros devido às dificuldades de acesso ao local.

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A ocorrência foi registrada nas proximidades da Capela Nossa Senhora Aparecida, no interior de Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Os bombeiros foram acionados às 13h10 para auxiliar no resgate.