Um corpo foi encontrado em um rio, próximo à queda-d’água de uma cachoeira de grande altura, na tarde desta terça-feira (13). A retirada exigiu uma operação especial do Corpo de Bombeiros devido às dificuldades de acesso ao local.
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A ocorrência foi registrada nas proximidades da Capela Nossa Senhora Aparecida, no interior de Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Os bombeiros foram acionados às 13h10 para auxiliar no resgate.
Retirada do corpo exigiu operação especial
Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, com base em Bom Retiro, foi mobilizada para atender à ocorrência.
Ao chegar ao local, os militares encontraram equipes da Polícia Militar e da Polícia Científica, que já acompanhavam o caso.
Como o terreno apresentava dificuldades de acesso, os bombeiros montaram um sistema de ancoragem para garantir a segurança da operação. A equipe também utilizou uma maca específica para resgates em ribanceiras, que permitiu acomodar e estabilizar o corpo durante a retirada.
A operação contou com o apoio da Polícia Militar e de moradores que estavam na região.
Polícia Científica ficou responsável pelo corpo
Após a retirada, o corpo ficou sob responsabilidade da Polícia Científica, encarregada dos procedimentos necessários para a remoção ao Instituto Médico Legal.
Até a última atualização das informações disponíveis, a identidade da vítima e as circunstâncias da morte não haviam sido divulgadas. Também não havia informações sobre o que teria provocado o ocorrido.