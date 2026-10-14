Um carro com uma mulher e seus dois filhos caiu no córrego Lucas após um acidente na tarde desta quarta-feira (14). As três vítimas foram resgatadas com vida por motoristas que passavam pelo local e receberam atendimento de equipes de socorro.

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O acidente ocorreu na BR-163, na saída de Lucas do Rio Verde em direção a Nova Mutum, em Mato Grosso. Segundo informações preliminares, a família havia saído de Sinop e seguia para Cuiabá quando o veículo se envolveu em uma colisão durante uma ultrapassagem.