Um carro com uma mulher e seus dois filhos caiu no córrego Lucas após um acidente na tarde desta quarta-feira (14). As três vítimas foram resgatadas com vida por motoristas que passavam pelo local e receberam atendimento de equipes de socorro.
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O acidente ocorreu na BR-163, na saída de Lucas do Rio Verde em direção a Nova Mutum, em Mato Grosso. Segundo informações preliminares, a família havia saído de Sinop e seguia para Cuiabá quando o veículo se envolveu em uma colisão durante uma ultrapassagem.
Carro caiu no córrego após colisão
Conforme os primeiros relatos, a motorista realizava uma ultrapassagem e, ao retornar para a pista sul, teria atingido a parte dianteira esquerda de uma picape Fiat Strada.
Com o impacto, a mulher perdeu o controle da direção, e o carro saiu da pista e caiu no córrego Lucas, às margens da rodovia.
Mãe e crianças foram resgatadas
Após o acidente, motoristas que trafegavam pela BR-163 pararam para ajudar no resgate das vítimas. A mulher e as duas crianças, um menino de 7 anos e uma menina de 5, foram retiradas do veículo com vida.
A menina estava acomodada em uma cadeirinha de segurança e apresentava alguns ferimentos, segundo as informações iniciais.
Equipes de resgate da concessionária Nova Rota do Oeste foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a mãe e os filhos para uma unidade de saúde, onde passariam por avaliação médica.
Trânsito foi interditado na BR-163
Para permitir o trabalho das equipes de socorro, o tráfego precisou ser interditado temporariamente nos dois sentidos da BR-163. A medida provocou restrições à circulação de veículos no trecho.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.