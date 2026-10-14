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CRIME

Ocorrência termina com homicídio e bombeiros ameaçados

Por Da Redação | Lucas do Rio Verde (MT)
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Ocorrência termina com homicídio e bombeiros ameaçados
Ocorrência termina com homicídio e bombeiros ameaçados

Um homem morreu após sofrer múltiplos ferimentos provocados por arma branca durante uma ocorrência registrada na manhã desta quarta-feira (14). O atendimento mobilizou equipes de emergência e teve momentos de tensão, quando um homem armado com o objeto ameaçou bombeiros e tentou abrir a porta da viatura.

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O caso aconteceu por volta das 5h30, na Avenida Brasil, no bairro Jardim Palmeiras, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso , quatro vítimas foram contabilizadas. Até o fechamento desta reportagem, as identidades não haviam sido divulgadas.

De acordo com o relato da corporação, o homem que portava a arma branca foi apontado como esposo de uma das vítimas. Os militares ordenaram que ele soltasse o objeto, mas ele não obedeceu inicialmente e se aproximou da viatura, conseguindo destravar parcialmente uma das portas.

Bombeiro intervém após ameaça à equipe

Diante do risco à segurança dos profissionais e da ausência momentânea de policiais militares e guardas civis no local, o cabo BM Ortiz interveio para conter a situação.

Após a ação, o homem arremessou a arma branca para longe, permitindo que os bombeiros desembarcassem e começassem o atendimento às vítimas.

Homem sofreu múltiplos ferimentos

Durante a avaliação inicial, a equipe atendeu diretamente um homem e uma mulher. O paciente do sexo masculino apresentava múltiplos ferimentos perfurantes no tórax, no abdômen, na região posterior do pescoço e nos membros superiores.

Conforme o relatório da ocorrência, ele estava em estado extremamente grave, com respiração agônica, palidez acentuada e ausência de pulso palpável.

Os bombeiros colocaram o paciente em uma prancha rígida e iniciaram manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), com compressões torácicas, na tentativa de restabelecer a circulação sanguínea.

Devido à gravidade do quadro, o homem foi levado imediatamente ao Hospital São Lucas, localizado a aproximadamente 100 metros do local da ocorrência. Apesar das tentativas de reanimação e do atendimento hospitalar, ele morreu na unidade de saúde.

Ocorrência deixou quatro vítimas

Segundo o balanço do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas foram contabilizadas na ocorrência. Além do homem que morreu e da mulher atendida pela guarnição, uma terceira pessoa procurou atendimento médico por meios próprios.

A quarta vítima, também do sexo masculino, foi encaminhada ao Hospital São Lucas pela Guarda Civil.

O atendimento exigiu uma intervenção inicial para garantir a segurança dos bombeiros e, na sequência, assistência às pessoas feridas. Até a última atualização das informações disponíveis, não haviam sido divulgadas as identidades das vítimas nem detalhes adicionais sobre as circunstâncias do caso.

Com informações do CenárioMT

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