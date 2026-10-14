Um homem morreu após sofrer múltiplos ferimentos provocados por arma branca durante uma ocorrência registrada na manhã desta quarta-feira (14). O atendimento mobilizou equipes de emergência e teve momentos de tensão, quando um homem armado com o objeto ameaçou bombeiros e tentou abrir a porta da viatura.

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O caso aconteceu por volta das 5h30, na Avenida Brasil, no bairro Jardim Palmeiras, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso , quatro vítimas foram contabilizadas. Até o fechamento desta reportagem, as identidades não haviam sido divulgadas.