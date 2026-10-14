A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos na tarde desta quarta-feira (14), após fortes chuvas provocarem alagamentos em diferentes pontos da capital paulista. O temporal deixou motoristas ilhados, arrastou carros em vias inundadas e também afetou acessos a uma estação do metrô.
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A medida libera a circulação de veículos nesta noite, inclusive daqueles com placas finais 5 e 6, que normalmente estão sujeitos à restrição às quartas-feiras. O rodízio municipal costuma valer das 7h às 10h e das 17h às 20h, no centro expandido da cidade.
Um dos pontos mais afetados foi o Túnel São João Paulo II, conhecido como Túnel do Anhangabaú, na região central. A força da água provocou o deslocamento de veículos, que foram empurrados uns contra os outros. Registros compartilhados nas redes sociais também mostram carros parados na saída do túnel, enquanto a água avançava pelo local.
Carros ficam ilhados na região do Ibirapuera
A chuva também atingiu a Avenida 23 de Maio, na altura do Ibirapuera. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram veículos parcialmente submersos e carros boiando na água acumulada, em uma cena que evidencia os transtornos provocados pelo temporal.
As inundações dificultaram a circulação e deixaram motoristas presos em meio à água. A situação reforça os riscos enfrentados por quem precisa atravessar áreas sujeitas a alagamentos durante episódios de chuva intensa na capital.
Chuva invade acesso ao metrô e derruba árvore
Na região central, uma das entradas da Estação Japão-Liberdade, da Linha 1-Azul do Metrô, também foi atingida pela água. As escadas externas ficaram inundadas, enquanto passageiros aguardavam dentro da estação.
Apesar do alagamento no acesso, informações divulgadas pelo Metrô indicavam que a Linha 1-Azul e as demais linhas operavam normalmente naquele momento.
Outro incidente ocorreu na Rua Plínio Figueiredo, na região da Bela Vista, onde uma árvore caiu sobre dois carros. Não havia, nas informações disponíveis, confirmação sobre possíveis vítimas ou a extensão dos danos provocados pela queda.
Centro de São Paulo concentra os impactos
De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, a região central foi a mais afetada pela chuva durante a tarde desta quarta-feira.
Os alagamentos em túneis e avenidas, a inundação no acesso ao metrô e a queda de árvore sobre veículos mostram a dimensão dos transtornos provocados pelo temporal. A suspensão do rodízio foi uma das medidas adotadas diante das condições enfrentadas pela cidade.
Motoristas devem redobrar a atenção durante períodos de chuva forte, evitar atravessar trechos alagados e procurar rotas alternativas quando houver acúmulo de água nas vias.