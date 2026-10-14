A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal de veículos na tarde desta quarta-feira (14), após fortes chuvas provocarem alagamentos em diferentes pontos da capital paulista. O temporal deixou motoristas ilhados, arrastou carros em vias inundadas e também afetou acessos a uma estação do metrô.

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A medida libera a circulação de veículos nesta noite, inclusive daqueles com placas finais 5 e 6, que normalmente estão sujeitos à restrição às quartas-feiras. O rodízio municipal costuma valer das 7h às 10h e das 17h às 20h, no centro expandido da cidade.