A morte de Vanessa Aparecida dos Santos Silva, de 33 anos, provocou tristeza e comoção entre familiares e amigos em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Segundo informações divulgadas pelo Alerta Vale do Paraíba, ela morreu nesta terça-feira (13), após sofrer uma queda no bairro Vila Sodipe.

A notícia do falecimento mobilizou pessoas próximas à vítima, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e compartilhar mensagens de despedida.

Vanessa, que nasceu em 26 de abril de 1993, foi lembrada com carinho por familiares e amigos, que destacaram as boas lembranças deixadas por ela.