A morte de Vanessa Aparecida dos Santos Silva, de 33 anos, provocou tristeza e comoção entre familiares e amigos em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Segundo informações divulgadas pelo Alerta Vale do Paraíba, ela morreu nesta terça-feira (13), após sofrer uma queda no bairro Vila Sodipe.
A notícia do falecimento mobilizou pessoas próximas à vítima, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e compartilhar mensagens de despedida.
Vanessa, que nasceu em 26 de abril de 1993, foi lembrada com carinho por familiares e amigos, que destacaram as boas lembranças deixadas por ela.
Em uma das publicações, uma familiar lamentou a perda e desejou conforto aos pais e demais parentes de Vanessa.
"Descansa em paz, você era muito iluminada. Deus dê conforto para os seus pais e toda nossa família. Para sempre em nossos corações", escreveu.
Outra mensagem também chamou a atenção pelo carinho demonstrado à vítima. "Descanse em paz, minha linda. Sua trajetória foi linda", publicou uma amiga.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da queda, nem informações sobre o velório e o sepultamento.