14 de outubro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTE

Adeus, Van: queda provoca morte e causa comoção no Vale

Por Leandro Vaz | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Vanessa Aparecida dos Santos Silva, de 33 anos
Vanessa Aparecida dos Santos Silva, de 33 anos

A morte de Vanessa Aparecida dos Santos Silva, de 33 anos, provocou tristeza e comoção entre familiares e amigos em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Segundo informações divulgadas pelo Alerta Vale do Paraíba, ela morreu nesta terça-feira (13), após sofrer uma queda no bairro Vila Sodipe.

A notícia do falecimento mobilizou pessoas próximas à vítima, que utilizaram as redes sociais para prestar homenagens e compartilhar mensagens de despedida.

Vanessa, que nasceu em 26 de abril de 1993, foi lembrada com carinho por familiares e amigos, que destacaram as boas lembranças deixadas por ela.

Em uma das publicações, uma familiar lamentou a perda e desejou conforto aos pais e demais parentes de Vanessa.

"Descansa em paz, você era muito iluminada. Deus dê conforto para os seus pais e toda nossa família. Para sempre em nossos corações", escreveu.

Outra mensagem também chamou a atenção pelo carinho demonstrado à vítima. "Descanse em paz, minha linda. Sua trajetória foi linda", publicou uma amiga.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da queda, nem informações sobre o velório e o sepultamento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários