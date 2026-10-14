Taubaté fechou o mês de setembro com 496 crianças na fila de espera por uma vaga nas creches municipais.

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O número, atualizado até o dia 30 de setembro, representa um aumento de 15,88% sobre o registrado no fim de agosto, quando a lista tinha 428 nomes.