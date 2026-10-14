Montagem feita com fotos de Reprodução (as 3 de cima) e do Cremesp (as 3 debaixo)

O STF (Supremo Tribunal Federal) decretou nessa quarta-feira (14) o trânsito em julgado do processo do 'Caso Kalume', como ficou conhecido nacionalmente o esquema de tráfico de órgãos humanos descoberto na década de 1980 em Taubaté. Isso significa que não cabem mais recursos e que a decisão, que condenou três médicos por quatro homicídios, não poderá mais ser alterada.

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O trânsito em julgado ocorreu menos de um mês após a morte da primeira vítima completar 40 anos. José Miguel da Silva, de 43 anos, deu entrada no antigo Hosic (Hospital Santa Isabel de Clínicas) após ser atropelado em Campos de Jordão. A morte foi registrada em 16 de setembro de 1986, por traumatismo raquimedular - uma lesão na medula espinhal.