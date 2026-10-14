A morte de Emanuelle Maria Campos de Oliveira, de 28 anos, nesta quarta-feira (14), causou tristeza em Lavrinhas, no Vale do Paraíba. A jovem integrava o quadro de colaboradores da Prefeitura e teve seu falecimento comunicado por meio de notas de pesar.
Em uma publicação nas redes sociais, a Prefeitura de Lavrinhas lamentou a perda e destacou a contribuição de Emanuelle durante o período em que trabalhou na administração municipal.
Segundo a nota, a jovem deixou lembranças entre colegas e pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ela.
"Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando que Deus conforte os corações de todos e conceda força, serenidade e paz para enfrentar esta perda", informou a administração municipal.
A Funerária Inova também divulgou uma homenagem à jovem, que nasceu em 15 de julho de 1998.
Na publicação, Emanuelle foi lembrada com a mensagem: "Eternamente lembrada, infinitamente amada".
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte, nem detalhes sobre os horários do velório e sepultamento.