14 de outubro de 2026
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MORTE

Adeus, Emanuelle: morte de jovem gera comoção no Vale

Por Leandro Vaz | Lavrinhas
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Emanuelle Maria Campos de Oliveira, de 28 anos
Emanuelle Maria Campos de Oliveira, de 28 anos

A morte de Emanuelle Maria Campos de Oliveira, de 28 anos, nesta quarta-feira (14), causou tristeza em Lavrinhas, no Vale do Paraíba. A jovem integrava o quadro de colaboradores da Prefeitura e teve seu falecimento comunicado por meio de notas de pesar.

Em uma publicação nas redes sociais, a Prefeitura de Lavrinhas lamentou a perda e destacou a contribuição de Emanuelle durante o período em que trabalhou na administração municipal.

Segundo a nota, a jovem deixou lembranças entre colegas e pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ela.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando que Deus conforte os corações de todos e conceda força, serenidade e paz para enfrentar esta perda", informou a administração municipal.

A Funerária Inova também divulgou uma homenagem à jovem, que nasceu em 15 de julho de 1998.

Na publicação, Emanuelle foi lembrada com a mensagem: "Eternamente lembrada, infinitamente amada".

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte, nem detalhes sobre os horários do velório e sepultamento.

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