A Polícia Civil investiga a morte do adolescente Yudi Miler da Silva de Paula, de 16 anos, cujo corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (14), em um terreno baldio de difícil acesso no bairro São João, em Cachoeira Paulista.

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O jovem estava desaparecido desde sábado (10), quando saiu de casa na cidade de Lorena acompanhado de um amigo para ir até o município vizinho.