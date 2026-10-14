A Polícia Civil investiga a morte do adolescente Yudi Miler da Silva de Paula, de 16 anos, cujo corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (14), em um terreno baldio de difícil acesso no bairro São João, em Cachoeira Paulista.
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O jovem estava desaparecido desde sábado (10), quando saiu de casa na cidade de Lorena acompanhado de um amigo para ir até o município vizinho.
De acordo com o registro policial, os investigadores realizaram buscas ininterruptas na região e localizaram o corpo coberto por folhas em uma área alagadiça com vegetação densa.
O resgate contou com o apoio do Corpo de Bombeiros devido às dificuldades do terreno. Durante os procedimentos periciais, foram identificadas quatro perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no corpo do jovem.
Próximo ao local onde estava o jovem, os policiais apreenderam três tijolos de maconha, uma porção de cocaína a granel, sacos plásticos, potes e um cartão bancário.
Jovem pode ter sido vítima do 'tribunal do crime'
As informações preliminares recebidas de forma anônima pelos investigadores apontam que o adolescente pode ter sido vítima de uma emboscada articulada pelo chamado ‘tribunal do crime’, medida criminosa de punição adotada pelo PCC (Primeiro Comando da Capital).
A hipótese trabalhada pela Polícia Civil é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas na região e possível envolvimento da vítima em outros delitos.
O Setor de Investigações prossegue com as diligências e análises de inteligência para identificar os responsáveis e esclarecer as circunstâncias do homicídio.